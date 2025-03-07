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川普「退群」盟友、中美關係緊張　王毅：霸權讓世界退回叢林法則　

 記者任以芳／北京報導

中國兩會重頭戲今（7）日登場，王毅外長記者會將於上午10點舉行。美國CNN記者是第三位發問記者，提問「中國如何應對川普二次回歸，以及『退群』行為？」王毅則指出，強國本位主義，世界將倒退回「叢林法則」，中國外交堅決反對強權、霸權。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」，在中國看來，朋友是永遠，利益應當是共同。

十四屆全國人大三次會議今7日在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。88分鐘的記者會，王毅回答涉及中美關係、中俄關係、烏克蘭危機、台灣問題等的中外記者關心的23個問題。

美國CNN駐華記者是第三位發問，「川普重返白宮後，大力奉行「美國優先」政策，就職不到兩個月的時間內已經讓美國退出多個重要國際組織和機構，同時凍結美國大部分對外援助，與傳統盟友關係也陷入緊張。請問您認為這些是否對中國發展有利，為中國在國際事務中扮演更重要角色提供戰略機遇？」

王毅說，這個世界上有190多個國家，試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回「叢林法則」，小國、弱國將首當其衝，國際規則秩序將受到嚴重衝擊。

▲▼ 王毅外長記者會、2025兩會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 王毅外長記者會 。（圖／記者任以芳攝）

王毅指出，一百多年前的巴黎和會上，中國人就發出歷史之問，究竟是「公理勝強權」，還是「強權即公理」？新中國外交堅定站在國際公理一邊，堅決反對強權、霸權。歷史應當向前，而不能倒退。大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的。

王毅強調，「習近平主席把握歷史大勢，站立時代潮頭，提出攜手構建人類命運共同體，倡導各國超越各種分歧、差異，共同呵護好人類唯一可以居住的星球，共同建設好命運與共的地球村。」

王毅又說，這一重大理念既體現中華文明天下為公的優秀傳統，又彰顯中國共產黨人的國際主義情懷，讓我們能夠站在全人類福祉的高度，「會當凌絕頂，一覽眾山小」。

王毅表示，我們高興地看到，越來越多的國家加入到構建命運共同體的行列，還有100多個國家支持「三大全球倡議」，更有超過四分之三的國家加入共建「一帶一路」大家庭。歷史將證明，只有心懷「大家」，才能成為真正的「贏家」。攜手邁向人類命運共同體，將讓這個世界成為各國的世界，讓未來成為所有人的未來。

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