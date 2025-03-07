冷氣團籠罩中「明晨再一波低溫探13度」　下周大回溫

▲大陸冷氣團南下，明晨還有一波低溫。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)仍受冷氣團和華南雲雨影響，天氣濕冷，明晨還有一波低溫，局部低溫下探13度，周日冷氣團減弱後，下周高溫將飆上30度，一周內宛如從冬天到夏天，溫差變化大。

中央氣象署技正謝佩芸表示，今天在冷氣團和華南雲雨影響下，天氣感受濕冷，冷氣團預計周日後減弱，周日開始到下周一氣溫逐漸回升。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天仍受冷氣團影響，冷空氣持續向台灣輸送。謝佩芸說明，今天各地氣溫偏低，華南雲系逐漸通過台灣上空，影響範圍中部以北為主，中部以北、東半部雲量偏多，北部、宜花、各山區有零星雨，明天華南雲雨區離開，水氣減少，僅迎風面桃園以北、東半部仍有降雨，周日到下周一水氣更減少，降雨逐日縮減，周日剩基隆北海岸、東半部有降雨，下周一降雨區更為縮小。

謝佩芸提醒，下周二和下周三新一道鋒面系統建立，台灣北部雲量增多，下周四鋒面更為接近台灣，下周四、下周五天氣轉為不穩定。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫變化上，謝佩芸表示，今天是整波冷空氣影響最明顯時刻，今天清晨最冷，明天還在冷氣團影響下，氣溫比今天略回升，但感受仍涼冷，明天清晨中部以北、宜蘭低溫13到14度，南部、花蓮、台東低溫15到16度。

周日後冷氣團減弱，謝佩芸指出，氣溫將逐日回升，下周一到下周三白天高溫回升明顯，中南部高溫可回到30度附近，氣溫變化顯著，且南北溫差大。