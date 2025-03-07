賴清德與魏哲家合體談台積電佈局　朱立倫：只是在幫賴解套

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德昨天與台積電董事長魏哲家合體，召開記者會釋疑台積電變美積電疑慮。不過國民黨主席朱立倫今（7日）批評，賴清德昨天把魏哲家推在前面，是魏在幫賴解套，而不是要幫台灣解套。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）



朱立倫指出，對於台積電的布局，他認為台積電是不得不的一個決定，面對美國目前的保護主義，以及全世界的浪潮，台積電到美國去設廠，或者是到美國去大幅度投資他是可以理解，但是對於台灣來講，最關心的兩大議題，第一個，這對我國產業是怎樣的衝擊？第二個，對護國神山、國家安全、矽盾是什麼樣的影響？這是政府應該要完整考慮的。

對於昨天賴清德與魏哲家開的記者會，朱立倫表示，賴清德昨天就是把魏哲家推在前面，等於是幫賴解套，而不是幫台灣解套。台灣到底面對這樣子的一個新的產業的分佈，對台灣產能的流失，技術的轉移，以及人才大幅度的到美國去，有什麼因應之道？

朱立倫也說，當台積電對美生產之後，六座晶圓廠，加兩座封裝廠加研發中心過去之後，那台灣矽盾的整個的功能就大幅度的降低，護國神山可能也少了一半，那這樣如何因應國家的安全？他認為這才是最大的挑戰。

朱立倫認為，如果今天台灣非常安全，沒有任何國安的考慮，或還有其他的產業因應之道，他可以理解，但是到目前為止，只能說民進黨還是把心思放在政治宣傳，放在他的政黨利益，而不是真正解決台灣產業及國家安全面對的一個危機。