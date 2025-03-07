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大陸 大陸焦點 特派現場

比DeepSeek還實用的「Manus」封測邀請碼遭瘋搶　二手價炒到20萬　

記者魏有德／綜合報導

DeepSeek橫空出世後，話題及應用持續火熱之際，一款名為「Manus」的AI軟體昨（6）日發表後，被認為是全球首款通用「AI Agent」，瞬間取代DeepSeek成為外界研究關注的對象。據悉，「Manus」目前處於封測階段，需有「封測邀請碼」才能使用，這也導致「邀請碼」在二手平台上被瘋搶，一度出現最高報價5萬元人民幣（約20萬元新台幣）的轉手價格。

▲Manus AI處於封測階段，要使用必須有邀請碼。（圖／Manus官網）

▲Manus AI處於封測階段，要使用必須有邀請碼。（圖／Manus官網）

▲Manus AI的邀請碼在二手平台上的價格水漲船高。（圖／翻攝大象新聞）

▲Manus AI的邀請碼在二手平台上的價格水漲船高。（圖／翻攝大象新聞）

《大象新聞》報導，在二手交易平台查詢發現，目前已有不少人在平台開售「Manus邀請碼」，並且已經叫出天價。截至發稿時，平台中有超過上百個貨品鏈接售賣邀請碼，其中，報價從幾十元到上萬元不等，且多位商家已有成交記錄。至於單個邀請碼報價為5萬元（人民幣，下同）的鏈接現已下架。

除「邀請碼」外，透過「AI教學」賣課程的商家也陸續出現，在封測階段就想先佔據有利位置，搶到「Manus」的第一波紅利。多個商家販售單價在500元左右的「Manus使用教程」，有商家透露，詳細教程目前仍未製作完成，但需求已經不小。

▲不少商家已準備卡位販售「Manus」教學。（圖／翻攝大象新聞）

▲不少商家已準備卡位販售「Manus」教學。（圖／翻攝大象新聞）

對此，Manus AI合伙人張濤在個人社群帳號上回應稱，感謝大家對Manus的關注，特此澄清，我們從未開設任何付費獲取邀請碼的渠道（管道）；我們從未投入任何市場推廣預算；內測期間系統容量有限，將優先保障現有用戶的核心體驗，並逐步有序釋放邀請。

至於Manus能一推出便受到如此高的評價在於，能獨立思考、規劃並執行複雜任務，最終直接交付完整成果，展現出較DeepSeek或OpenAI更為強大的通用性和執行力。此外，也有測試者稱，Manus不僅能夠提供簡單的建議或答案，例如可獨立完成簡歷篩選、房產分析或股票建模等複雜任務。

▲Manus AI的幕後推手肖宏。（圖／翻攝微博）

▲Manus AI的幕後推手肖弘。（圖／翻攝微博）

雖然外界將Manus視為「DeepSeek 二世」，不過，有業內人士分析，Manus不是做基礎模型，賽道和含金量和DeepSeek不同，其性能最可能是與Perplexity或Devin同級。

據了解，Manus的背後推手是畢業於華中科技大學軟件學院的肖弘，他出生於1992年，現年33歲，其在校期間曾加入聯創團隊，因開發華科版微信，校內漂流瓶和微信上牆等功能，在校內外成為知名風雲人物。

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