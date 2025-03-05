前妻變炮友！他曝離婚1年激戰無數次　網笑：二手傢俱翻新很少見

▲原PO表示，與前妻因生活不適合，最終協議離婚，但雙方床事卻很合。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

一名人夫表示與前妻因生活不適合，最終協議離婚，因為有小孩所以無法斷聯，卻沒想到最終竟與前妻竟成為砲友，直喊「沒遇到之前真的不要太有自信」，文章一曝光，掀起大票網友討論。

一名男網友在Dcard感情板以「前妻變炮友」為題發文，表示去年3月離婚，雖因與前妻生活不適合分開，但2人床事卻很合拍，由於雙方都單身且短時間也未想找到另一伴，加上前妻大概2、3天會來看一次小孩，雙方持續有聯絡，2人則像朋友一樣聊天，但有一次小孩要求媽媽陪睡，竟意外擦槍走火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，前妻那天下班太累，陪著小孩也睡著，自己忙完家務後，看著前妻曼妙的身姿，控制不住自己上床摟抱，並試探的將手遊走前妻身上，「我不知道前妻是真睡還是假睡」，最後2人順勢大戰一番，「到現在快一年，我們做過的次數已經數不清，也幫助前妻很多事情」，期間也試探過前妻有無複合可能，但對方很堅決地拒絕。

原PO表示，之後改變自己的心態，「停止一切的正面反饋與付出，把前妻當成砲友」，也明白讓對方知道「打砲跟幫助是兩回事」，今後開始不會再幫助物質上的需求，但是性慾還是可以幫忙，「我以前覺得砲友很奇怪，沒想到現在完全可以接受砲友關係」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示，「通常砲友會找新鮮貨，很少見到二手傢俱翻新」、「工程師搭配89妹的組合吧」、「所以男人不要相信女朋友去前夫家看小孩不會做愛」、「你不幫她，她就找別人幫，有人幫她，她可能就不依賴你，轉向別人，等等砲友多一個」、「這什麼韓劇劇情嗎」；也有網友猜測「看起來是有男人的樣子」。



更多鏡週刊報導

遭火辣女球迷控下藥性侵拍片 前職棒球星「喊冤反控遭勒索」只認拍手淫片

抓包「夫與初戀女友泡溫泉」 人妻忍5年崩潰質問！他1解釋網全看傻眼

他不解「為何北漂做南部就有的工作」 網曝1關鍵：當然想擠進來