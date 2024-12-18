少婦遭手指性侵！推拿師噁辯「拉開氣結」　女兒在旁全程觀看

▲南投推拿師藉機對少婦性侵，少婦經其他醫療人員告知，才知道自己遭侵犯。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

南投賴姓推拿師2022年間為一名少婦治療脊椎酸痛問題時，不顧少婦的丈夫、女兒在場，竟藉機以手指性侵陰道、肛門得逞。少婦質疑，賴男還謊稱是為了「拉開氣結」！一二審均將賴男判處有期徒刑8月，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，賴男在南投竹山鎮從事民俗療法，專門施行推拿醫療業務，被害的少婦因為脊椎痠痛，經過朋友介紹後，2022年7月間某日上午10點多，與丈夫、女兒一同來到賴男的整復所求診。賴男讓丈夫坐在大廳等候，與少婦、女兒一同進入診療間，並要少婦俯臥在診療床上。

賴男戴上手套，隨後將手指插入少婦的肛門轉動，之後又打算將手指插入少婦陰道，少婦立刻開口質疑。賴男謊稱這樣的推拿方式「可以拉開氣結」，少婦無言，隱忍屈從讓賴男完成推拿，過程中，少婦的女兒還在一旁全程觀看。少婦被侵犯後症狀卻毫無改善，轉而向其他醫療機構求診，經醫療人員告知推拿不能侵入性器官治療，這才驚覺自己遭性侵，之後到警局報案。檢警偵辦後，將賴男依照「利用權勢性交罪」提起公訴。

法院審理時，賴男否認犯案，辯稱是正當的治療，並非性侵。律師更說，賴男多年以來的治療方式，就是將手指伸入肛門或陰道，推開痠痛部分的氣結，以緩解症狀，並非只對少婦為之；還說要進行侵入性推拿前，已經告知少婦的丈夫，是丈夫同意後才侵入推拿。

法院也函詢「財團法人中華傳統整復協會」，得到的回覆是「手指插入陰道以調整鼠蹊穴，並非符合傳統整復推拿的手法，且傳統整復推拿嚴禁碰觸身體隱私處，並不得為侵入性推拿。」因此法院認定賴男確實構成性侵罪，一二審均將他判處有期徒刑8月。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。