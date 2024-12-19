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廁所髒水狂流！美航「機艙大淹水」　乘客慌：在高空也會溺水？

廁所髒水狂流出！美航「機艙大淹水」　乘客傻：高空也會溺水？（圖／翻攝TikTok／4blaz）

▲機艙淹水畫面在網路上爆紅。（圖／翻攝TikTok／4blaz）

記者李振慧／綜合報導

美國航空(American Airlines)一架客機在30,000英尺高空行駛時，機艙走道上突然湧出大量積水，整個走道幾乎濕成一片，由於積水沒有消退、持續增加，引發乘客恐慌，甚至開始擔心自己有可能會「溺死」。

美國航空7日一架從德州達拉斯飛往明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)航班，機艙內突然淹水，畫面被機上乘客拍下後，分享在網路上爆紅，獲得700多萬點閱。

@4blaz Inflight movie was Titanic #americanairlines #aviation #dfwairport #delayed #canceledflight #airplanebathroom #plumbingtok #airplanetiktok #airportlife #flood  #fyp ♬ My Heart Will Go On (Love Theme from "Titanic") - 席琳狄翁

影片中可看到，大量的水不斷流到機艙走道上引發淹水，拍片者往機艙後方看過去，淹水似乎是從廁所中流出，雖然空服人員試圖止水，水還是不斷流出來。

乘客布拉澤維奇(Hilary Stewart Blazevic)表示，「當我發現他們無法阻止，水繼續流出時，真是不敢相信，而且有點恐慌，很多人被迫換位置、把行李搬走，覺得水很髒」。

影片獲得許多網友留言，「沒想到在空中也有可能被淹死」、「新的恐懼又被解鎖了」、「天啊，我搭機都會把包包放在地上，以後不敢了」、「這是搭機不建議穿拖鞋的新理由」。

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