SpaceX星艦第8次試射又失敗！　「爆炸解體」佛州機場緊急停飛

▲星艦第8次試射,但以爆炸失敗告終。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國太空探索科技公司(SpaceX)「星艦」(Starship)6日展開第8次試射,但在飛行8分鐘不久之後,卻又以爆炸失敗告終。對此,美國聯邦航空總署(FAA)下令佛州多座機場停飛,並且設立「殘骸應變區」,以應對「太空發射殘骸」。

CNN、NBC報導,美東時間傍晚6時30分,高達400英尺(約122公尺)的星艦從SpaceX位於德州南部的星際基地(Starbase)發射,儘管其中一個推進器被暱稱「筷子」的發射塔機械臂成功捕獲,但隨後多個引擎異常熄火,開始失控翻滾與旋轉,與地面失去聯繫,並在空中爆炸解體。

試射失敗之後,佛州各地機場都被下令停飛,社群媒體上也瘋傳星艦爆炸與殘骸的影片。

SpaceX發布聲明證實,星艦在上升過程中發生「計畫之外的迅速解體」,團隊立即與安全官員展開協調工作,實施事先計畫好的緊急應對行動,「我們將審視今天試飛的數據,更好地理解根本原因。一如既往,成功來自於我們學到的東西。」

▲巴哈馬可見,「星艦」爆炸殘骸劃過天空。(圖/路透)



We just saw the SpaceX Starship 8 blow up. Seen from Turks and Caicos. pic.twitter.com/1AyGANrBfE