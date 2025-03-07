SpaceX星艦第8次試射又失敗！　「爆炸解體」佛州機場緊急停飛

▲星艦第8次試射，但以爆炸失敗告終。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）6日展開第8次試射，但在飛行8分鐘不久之後，卻又以爆炸失敗告終。對此，美國聯邦航空總署（FAA）下令佛州多座機場停飛，並且設立「殘骸應變區」，以應對「太空發射殘骸」。

CNN、NBC報導，美東時間傍晚6時30分，高達400英尺（約122公尺）的星艦從SpaceX位於德州南部的星際基地（Starbase）發射，儘管其中一個推進器被暱稱「筷子」的發射塔機械臂成功捕獲，但隨後多個引擎異常熄火，開始失控翻滾與旋轉，與地面失去聯繫，並在空中爆炸解體。

試射失敗之後，佛州各地機場都被下令停飛，社群媒體上也瘋傳星艦爆炸與殘骸的影片。

SpaceX發布聲明證實，星艦在上升過程中發生「計畫之外的迅速解體」，團隊立即與安全官員展開協調工作，實施事先計畫好的緊急應對行動，「我們將審視今天試飛的數據，更好地理解根本原因。一如既往，成功來自於我們學到的東西。」

▲巴哈馬可見，「星艦」爆炸殘骸劃過天空。（圖／路透）



We just saw the SpaceX Starship 8 blow up. Seen from Turks and Caicos. pic.twitter.com/1AyGANrBfE — Mark O’Henly (@SeeClickFlash) March 6, 2025

NBC指出，新型火箭與太空飛船的研發過程中，發生意外一點也不罕見，但6日試飛已經是星艦連續第2次發生挫敗。

今年1月16日的第7次試射，星艦一樣在8分鐘左右失聯，並於加勒比海上空爆炸，殘骸墜落在英國海外領土「土克斯及開科斯群島」（Turks and Caicos）部分地區。地方當局表示，沒有造成人員受傷或重大財產損失。