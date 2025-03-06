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孕婦遭撞飛慘死　「嬰兒被排出體外」！

機車四貼被貨車撞飛　孕婦慘死「嬰兒被排出體外」

▲泰國孕婦被重型貨車撞死，撞擊力道導致孕婦的腹部撕裂，胎兒也被排出體外。（圖／翻攝自Thaiger）

圖文／CTWANT

巴西先前發生一名即將臨盆的孕婦在高速公路上遇到死亡車禍，她被拋飛車外慘死，過程中腹部被木材割破，肚內女嬰被擠出體外，所幸女嬰「毫髮無傷」，類似狀況也發生在泰國，一名孕婦和家人「四貼」騎摩托車時，被大貨車撞上，她當場死亡且腹部撕裂，體內胎兒因撞擊力道過猛被排出。

根據《Thaiger》等泰國媒體報導，這起事件發生在3日，地點在芭達雅，這名30歲的孕婦和丈夫以及兩名幼女騎著摩托車出門，未料被一輛大型貨車撞上，

其中，孕婦當場身亡，肚內胎兒也因為撞擊力被排出體外，距離孕婦僅1公尺外的距離。

另外，31歲的丈夫則是頭部重創，甚至可見頭骨，而兩名年齡分別為4歲和兩歲的女兒則是有傷口和瘀傷，大女兒的右臂還骨折，目前3人仍在醫院治療。

報導引述警方說法，62歲的重型貨車司機落網後坦承，自己在開車時睡著，才會撞上摩托車。

類似狀況也發生在巴西，2018年，一輛裝載木材的卡車在高速公路失控翻覆，造成車內一名孕婦被拋出車外，還被掉下來的木材壓住，且腹中胎兒也因為擠壓而噴出，滾落到路旁草叢裡。

警消獲報後趕抵現場，發現了受傷的卡車駕駛，也確認被拋出車外的女性已身亡，但數公尺外的草叢卻聽到嬰兒哭聲，走近一看才發現一名女嬰，意外的是，這名女嬰毫髮無傷，臍帶也在車禍中被切斷。救護員也難以置信表示，女嬰毫髮無傷存活下來真的是個奇蹟。

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