4女5男學生淪殘屍！疑惹錯人「慘遭斷手」殘忍肢解　真實身分曝

▲ 車上尋獲9具殘缺屍體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥警方2日在高速公路旁一輛廢棄車輛上發現9具殘屍，一旁還有一袋被砍下的雙手。原先傳出受害者是上周結伴出遊的一群學生，如今傳出案情不單純，這起駭人血案可能與當地販毒集團有關，死者疑似因涉嫌偷竊被以極端手段處決，當局現已展開調查。

根據《每日郵報》，遺體在普埃布拉州與瓦哈卡州交界的高速公路旁一輛車上被發現，其中5具蓋在沾滿血的防水布下，其餘4具則在後車箱裡，每個人的雙手都被砍下，裝進一個袋子塞進後車箱。

MASACRE DE ESTUDIANTES

EN PUEBLA.

ABANDONAN LOS CUERPOS DESMEMBRADOS DE 9 ESTUDIANTES reportados como desaparecidos desde el pasado 27 de febrero cuando viajaron a playas de Oaxaca, fueron 5 hombres y 4 mujeres unos dentro del automóvil y otros a un costado



pic.twitter.com/lWzFap7XiW — Citlali CarvajaI (@CitlaCarvajaI) March 3, 2025

當地媒體起初報導，受害者是來自特拉斯卡拉州（Tlaxcala）的一群學生，一行共5男4女，上周赴瓦哈卡州的海邊度假，2月27日被通報失蹤。但墨西哥NVI Noticias後來聲稱，他們其實是犯罪組織Los Zacapoaxtlas成員，疑似「惹錯人」招來殺身之禍。

他們2月初抵達瓦哈卡州後涉嫌搶劫、偷竊等犯罪行為，遺體2日被尋獲，而被指為Los Zacapoaxtlas組織首腦的阿爾弗雷多（Jose Alfredo）當天也遭人槍殺，遺體旁留有一張寫著「這就是偷竊的下場」的字條。

墨西哥販毒集團常以斷手作為對小偷的懲罰，顯示9人的死很可能出自同個組織之手。警方現已掌握其中8名死者身分，年齡介於19至29歲之間，其餘1人尚未確認，同時正與地方執法機關合作，全力追查兇手行蹤。