川普擬取消「烏克蘭難民」合法身分！　24萬人面臨遣返

▲川普考慮取消24萬名烏克蘭人在美國的臨時合法身分。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普6日表示，他正考慮取消24萬名烏克蘭人在美國的臨時合法身分，「我們不是想傷害任何人，也不是想針對他們，我還在考慮這件事。」

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在白宮受訪時，針對取消24萬名烏克蘭人在美國的臨時合法身分一事，他表示很快就會做出決定，「我們不想傷害任何人，當然不想傷害他們，我正在考慮這件事，有些人認為這是合適的，有些人則不同意，我會很快做出決定。」

知情人士透露，身分撤銷是川普政府移民政策的一部分，目標是取消拜登政府推出的超過180萬名移民的臨時人道主義身分。其中，烏克蘭難民身分的撤銷最快可能在4月生效。

消息人士指出，這項計劃早在川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）公開發生爭執之前就已經啟動。川普也早在1月20日簽署行政命令，要求國土安全部「終止所有類別的臨時人道主義計劃」。

除了烏克蘭人，川普政府還計劃撤銷約53萬名古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉難民的臨時身分，最早可能在本月內生效。根據美國移民與海關執法局（ICE）的內部郵件，移民身分被撤銷後，可能面臨快速遣返程序。

對於非法入境的移民，美國可以在入境後兩年內對其進行快速遣返（Expedited Removal）。但對於合法入境但未獲正式「入境許可」的人（例如持有人道主義身分的難民），則沒有時間限制，隨時可能被遣返。

拜登（Joe Biden）政府曾希望透過這些人道計劃，為移民提供臨時合法途徑，以減少非法入境潮並提供人道救助。除了烏克蘭與拉美國家的難民，這些計劃還涵蓋了超過7萬名逃離塔利班統治的阿富汗難民，以及約100萬名透過CBP One入境計劃APP預約合法入境的移民。

然而，川普在競選期間承諾終結這些計劃，認為這些政策超出了美國法律的範圍。