同學突邀「進第三間廁所」　1舉動嚇壞他！老師反應惹怒家長

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國小生日前上廁所時，有同學邀他進男廁第三間，接著竟要求兩人一起脫褲子，並互相觸摸私處，這番要求嚇壞他，幸好其他人經過發現異狀並及時阻止；不過，老師的反應惹怒家長，重話直言「覺得學校方面沒有把關好，不管是宣導還是教職員的訓練。」

這名母親在臉書社團「小一聯盟」發文提到，「這是兒子入學以來，遇到最讓媽媽驚嚇的事情。午餐時間兒子去上廁所，突然碰到同班同學，對方要他一起躲進男廁第三間，接著突然脫下褲子，要我兒子也把褲子脫下來，互相摸XX。」

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當下，原PO的孩子嚇壞了，立刻想出去卻被擋在門內，幸好有其他同學經過，跟他合力將門打開，並逃離現場。

聽完兒子轉述，母親不寒而慄，直呼「我真不敢想像，如果兒子被強迫了，心裡會造成多大陰影。小一寶貝們都懵懵懂懂，還不懂這些危險跟不妥，就覺得好玩，但請家長們多注意孩子狀況，不管是受害者還是加害者，能及時關注導正對孩子才是最重要的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

另外，對於老師的處理方式，她也頗有微詞，「午餐後大家都急急忙忙的，可能兒子平常動作也很慢，結果他跑出來要跟老師求救時，老師竟回答他，『你動作很慢，不要告狀。』然後是我接兒子放學時，聽他說這件事的，所以學校隔天才處理，雖然只是孩童間的嬉鬧，但我覺得學校方面沒有把關好，不管是宣導還是教職員的訓練，現在想想還是很生氣。」

對此，大票家長錯愕表示，「請媽媽繼續把這件事情往上通報！實在無法接受老師態度」、「直接報學校性平喔」、「那個孩子搞不好也是他人手下的受害者」、「這個一定要通報性平案件，從導師知悉24小時通報，不然就違法了」、「我覺得對方那個孩子，他可能需要被關注和追蹤，他會不會是遇到有問題的大人了？行為不合常理」。