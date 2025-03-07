黃國昌批李孟諺「宵小」　黨政人士：忘了民眾黨縣市長貪污100%？

▲前交通部長李孟諺回鍋行政院擔任顧問。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

前交通部長李孟諺去年因被爆出婚外情請辭交通部長，時隔半年後被爆料回鍋政院擔任有給職顧問，被民眾黨主席、立委黃國昌評論是「宵小」內閣。對此，黨政人士反擊，李孟諺顧問是經歷非常完整的資深公務員，黃國昌在批評他人之前，是不是忘了前主席柯文哲圖利財團上百億、貪污和非法侵佔政治獻金？忘了因貪污有罪而遭到停職的新竹市長高虹安？忘了因收賄而遭到判刑的金門縣長陳福海？民眾黨首長貪污率是百分之百。

黨政人士指出，李孟諺過去在台北縣政府時期所完成的水利建設，例如基隆河整治工程、員山子分洪道、中和南勢角分洪，新北市民到現在都還受惠其中，歷年新北市政府舉辦燈會的場地「大都會公園」，也是李孟諺當年在台北縣政府整治二重疏洪道的成果。

另外，曾與李孟諺顧問共事的幕僚也指出，李孟諺在任行政院秘書長時期，除了推動前瞻基礎建設計畫，在國家遇到Covid-19疫情的重大變故之際，更臨危受命，處理包括疫苗、口罩、快篩、紓困、振興、三倍券、五倍券、普發現金6000元等，從疫情衍伸的各項複雜而艱困的協調工作，每一項工作都能看到李孟諺穿梭協調的身影，他的表現也都獲得縣市首長、民意代表與同僚的肯定。

幕僚說，目前政府正面臨總預算案及財劃法等種種挑戰，有這樣的資深文官重回行政團隊，對於國家的穩定發展是非常重要的助力。

而對於民眾黨主席黃國昌以「宵小」一詞評論李孟諺回任行政院有給職顧問一事，黨政人士直言，私領域的問題應該和公領域的表現分開來看，何況民眾黨主席黃國昌批評他人之前，是不是忘了前主席柯文哲圖利財團上百億、貪污和非法侵佔政治獻金，忘了因貪污有罪而遭到停職的新竹市長高虹安，以及忘了因收賄而遭到判刑的金門縣長陳福海，民眾黨首長貪污率是百分之百。