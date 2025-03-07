川普親信傳密會澤倫斯基政敵　烏在野黨領袖表態：反對戰時舉行大選

▲川普親信才傳密會澤倫斯基政敵，烏反對黨領袖表態「反對戰時舉辦大選」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國政治新聞網Politico日前曝光，美國總統川普的4名親信已秘密會晤了烏克蘭總統澤倫斯基的政治對手，探討盡快舉辦大選的可能性。對此，烏克蘭在野黨領袖波洛申科（Petro Poroshenko）、尤莉雅·提摩申科（Yulia Tymoshenko）6日表態，認為只有在戰爭結束回歸和平時，才應該進行總統大選。

烏克蘭憲法規定，一旦烏克蘭處於戰時戒嚴狀態，總統大選無限期延後舉行，而自2022年2月俄羅斯全面入侵後，烏克蘭已進入戒嚴狀態至今，也因此依法未舉辦大選，然而川普及俄羅斯卻因此認為，澤倫斯基的總統地位不合法，呼籲烏克蘭應該盡快進行選舉。

美國政治新聞網站Politico近日引述3名烏克蘭議員和一名美國共和黨外交政策專家的說法指出，川普總統的4名親信已秘密會晤了烏克蘭總統澤倫斯基的政治對手，包含反對黨領袖提摩申科（Yulia Tymoshenko）、前總統波洛申科（Petro Poroshenko）及2人所屬的政黨高層。

波洛申科曾在2014年至2019年期間擔任烏克蘭總統，在2019年的總統大選中敗給了澤倫斯基，如今是烏克蘭在野黨歐洲團結黨的領導人。針對外界傳言，他6日發布聲明表示，他的團隊堅決反對在戰時舉辦選舉，只有在戰爭停火及簽署能給予烏克蘭安全保證的和平協議後，才有可能舉辦大選。

同樣的觀點也得到了全烏克蘭祖國聯盟的領導人尤莉雅·提摩申科的支持，她強調自己已經說過很多次，除非達成和平協議，否則烏克蘭無法舉行任何形式的選舉。至於為何無法進行選舉，反對舉行大選的人士指出，由於許多公民正在前線打仗或以難民身分居住海外，此時進行選舉可能會讓國家陷入混亂。

川普幕僚確信，因戰爭疲勞、貪腐等問題，澤倫斯基已失去民心，多年來民調支持度也一直下降，但根據英國民調機構Survation顯示，澤倫斯基支持度回血來到44%，烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）落後超過20個百分點，波洛申科支持度為10%，提摩申科只有5.7%。