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社會 社會焦點 保障人權

餐飲男約激戰「偷拔套衝刺」　他哭訴：這人好壞還騙我有15公分

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲男男相約人與人連結，一方卻違反約定偷拔保險套挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels.com）

記者黃宥寧／台北報導

北部鄭姓男子透過交友軟體結識阿智（化名），雙方相約在阿智家發生性行為，並約定必須全程配戴保險套。然而，鄭男在性交過程中，未經對方同意偷拔保險套，阿智當場制止，明確表示若未戴保險套就不願繼續，未料鄭男無視對方意願，仍強行得逞，阿智事後氣到報警提告。士林地院審結，依強制性交罪，處有期徒刑3年10月。

從事餐飲業的鄭男以「人夫雙-X射51位大X36」的暱稱，在交友軟體上尋找性伴侶，與阿智相約發生性行為，並約定須配戴保險套。鄭男起初遵守約定，戴上阿智準備的保險套，但在性交過程中，趁阿智背對時偷拔保險套。阿智伸手確認後，發現鄭男已未戴套，當場質問並要求停止性行為，然鄭男無視對方意願，繼續性交得逞。

事發後，阿智憂心感染疾病，立刻前往醫院接受檢查，並開始服用預防愛滋病的抗病毒藥物。隨後向警方報案，指控鄭男未經同意偷拔保險套，已構成強制性交。案經警方調查後，移送士林地檢署偵辦，並由檢方提起公訴。

法院審理時，鄭男否認犯行，辯稱是因保險套自行滑落，發現後便停止行為，並無強制性交意圖。然而，法官認為阿智於案發後隨即報警，並向親友訴說經過，且檢警查扣雙方通訊紀錄，發現阿智曾向友人透露「我剛剛約砲被偷拔套」、「這個人好壞，還騙我有15公分，害我平白無故要經歷這些」等語，顯示其事發後情緒極為不安，足以佐證指控。

此外，法院認定阿智於案發後出現焦慮、低落等心理症狀，並因此持續就醫，與一般性侵害受害者心理狀況相符，進一步強化其證詞可信度，合議庭認鄭男違反阿智意願，未經同意偷拔保險套，依強制性交罪，處有期徒刑3年10月。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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