梅根糾正來賓「我姓薩塞克斯」被狂噓！　網怒噴：那是王室頭銜

▲梅根馬可在節目上糾正主持人對她的稱呼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根脫離英國王室逾5年，目前定居在美國。不過，梅根日前在Netflix紀錄片上，直接糾正來賓對她的稱呼，「你怎麼一直叫我梅根馬可（Meghan Markle），但你知道我現在姓薩塞克斯（Sussex）了嗎？」這一舉動也讓網友狂噓，「薩塞克斯是王室頭銜並非姓氏。」

綜合外媒報導，梅根在Netflix紀錄片《With Love, Meghan》的第二集中，糾正美國女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）對她的稱呼，「好好笑喔，你怎麼一直叫我『梅根·馬可』？你知道我現在姓『薩塞克斯』了吧！」

Meghan Markle corrects her friend for calling her ‘Markle.’



“It’s so funny too that you keep saying Megan Markle, you know I’m Sussex now.’ pic.twitter.com/PezPdZqjw1 — Oli London (@OliLondonTV) March 4, 2025

她進一步解釋，「當你有了孩子後，你會有一種想法，『不，我現在和孩子們共用同一個姓氏。』以前我從沒想過這對我來說會這麼重要，但現在，它真的讓我感受到——這是我們家庭的名字，我們小小家庭的姓氏。」

她後續接受《人物》雜誌訪問時說，2018年婚禮當天，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）將「薩塞克斯公爵與公爵夫人」的頭銜授予她與哈利，這個名字如今對她來說更具意義，因為它代表了他們的家庭。

「這是我們一家人共同的姓氏，我之前沒意識到它對我來說有多重要，直到我們有了孩子，」梅根說道。「我很喜歡阿奇、莉莉、H（指哈利）和我擁有這個共同的名字。這對我來說意義非凡。」

她進一步形容「薩塞克斯」這個名字是「我們愛情故事的一部分」，並補充說：「隨著孩子們長大，他們會越來越好奇，『天啊，媽媽和爸爸，你們是怎麼認識的？』或許等他們再大一些，就會開始問這些問題，但現在，我們愛情故事中的一個重要部分，就是我們共享這個姓氏。」

▲哈利王子和梅根宣布脫離王室逾5年。（圖／路透）



不過，梅根這個舉動也引發網友批評，「她應該知道薩塞克斯是王室頭銜，根本不是姓氏」、「對她來說，王室的名字和地位始終是最重要的」、「王室的家族姓氏是蒙巴頓-溫莎（Mountbatten-Windsor）」。

依照王室傳統，子女通常承襲父親的頭銜作為姓氏，頭銜的授予是為了代表某個郡，例如愛丁堡（Edinburgh）、威爾斯（Wales）、威塞克斯（Wessex）等，而不是作為姓氏使用。

例如哈利王子曾以「哈利威爾斯」（Harry Wales）為名，因為他的父親、英王查爾斯三世（King Charles III）當時是「威爾斯親王」（Prince of Wales）。

而亞契、莉莉貝剛出生時的姓名是「亞契·蒙巴頓-溫莎」（Master Archie Mountbatten-Windsor）與「莉莉貝·蒙巴頓-溫莎」（Miss Lilibet Mountbatten-Windsor）。

然而哈利與梅根脫離王室後，查爾斯三世2022年登基後，亞契與莉莉貝正式獲得王子與公主頭銜，名字才改為「薩塞克斯王子亞契」（Prince Archie of Sussex）與「薩塞克斯公主莉莉貝」（Princess Lilibet of Sussex）。