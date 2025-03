梅根糾正來賓「我姓薩塞克斯」被狂噓！　網怒噴：那是王室頭銜

▲梅根馬可在節目上糾正主持人對她的稱呼。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根脫離英國王室逾5年,目前定居在美國。不過,梅根日前在Netflix紀錄片上,直接糾正來賓對她的稱呼,「你怎麼一直叫我梅根馬可(Meghan Markle),但你知道我現在姓薩塞克斯(Sussex)了嗎?」這一舉動也讓網友狂噓,「薩塞克斯是王室頭銜並非姓氏。」

綜合外媒報導,梅根在Netflix紀錄片《With Love, Meghan》的第二集中,糾正美國女星敏迪卡靈(Mindy Kaling)對她的稱呼,「好好笑喔,你怎麼一直叫我『梅根·馬可』?你知道我現在姓『薩塞克斯』了吧!」

Meghan Markle corrects her friend for calling her ‘Markle.’



“It’s so funny too that you keep saying Megan Markle, you know I’m Sussex now.’ pic.twitter.com/PezPdZqjw1