川普確認「新鋼鋁關稅」3／12生效　相關類股翻紅

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普於週四（6日）確認，對鋼鐵和鋁徵收的關稅將保持不變，現行稅率將繼續適用，不做任何修改。消息一出，美國鋼鐵類股市尾盤翻紅。

川普於2月10日簽署行政命令，對所有進口鋼鐵與鋁徵收25%的關稅，該命令將於3月12日生效。川普當時表示，相關要求「沒有例外和豁免」。新的鋼鐵和鋁關稅將擴大至阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、歐盟、日本、墨西哥、韓國和英國，這些國家的鋼鐵進口量約占美國鋼鐵進口量的四分之三。

華爾街預期，對進口鋼鐵和鋁徵收關稅雖然可以幫助美國鋼廠提高自身價格，但很快就會導致購買這些金屬並將其加工成冰箱、汽車和聯合收割機的各層生產商的價格上漲。波士頓顧問集團預測，新的鋼鐵和鋁關稅將令美國進口的鋼鐵和鋁產品成本增加224億美元，衍生產品成本增加高達290億美元。

受影響的進口鋼材數量將從700萬噸增加至2,600萬噸，隨著徵稅範圍擴大到電梯零件、推土機刀片、燈具和結構鋼等「衍生」產品，被徵稅商品的價值可能會增加一倍以上，達到720億美元。進口鋁數量則從230萬噸增加至530萬噸。如果將棒球棒、一些飛機和廚房用具零件等衍生產品也算上，被徵收關稅的商品價值將達到1,320億美元。

波士頓諮詢集團董事總經理兼合夥人Nicole Voigt表示：「鋼鐵和鋁生產商和客戶必須迅速採取行動，了解這些關稅對他們意味著什麼，以及如何減輕任何負面影響。」川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）則指出，這些措施將有助於美國鋼鐵和鋁生產商，並鞏固美國的經濟和國家安全。