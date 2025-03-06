小阿俊撂人打運將「逃亡畫面曝光」　探望女友落網拒夜間偵訊

記者陳以昇、趙蔡州／台北報導

藝人王大陸去年跟Uber司機發生糾紛，透過友人游翔閔找來四海幫堂主「小阿俊」的陳姓男子，由陳男撂人圍毆Uber司機，事件直到今年3月才因王大陸閃兵案曝光。陳男4日見案情曝光，一度逃亡到花蓮，最終因為探望懷孕的女友而落網，他逃亡的畫面也正式曝光，至於詳細案情，由於陳男要求停止夜間偵訊，仍待警方調查釐清。

▲小阿俊4日從台北市住家逃亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

事件起源於王大陸2024年4月乘坐Uber時，他懷疑Uber連姓運將繞路，且態度不佳，雙方發生衝突，事後氣得向富二代好友游翔閔抱怨，希望游翔閔能幫忙出口氣，游翔閔因此找上四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳男幫忙。

陳男透過管道取得連姓運將個資、行蹤後，找來均為24歲的彭姓、林姓、李姓等3名小弟，鎖定連姓運將後一路尾隨到中和，並假藉發生行車糾紛將連男痛毆一頓，其中彭姓小弟還拿手機拍下整個打人過程傳給陳男，事後3人均拿到紅包做為報酬。

事件直到王大陸捲入偽造病歷閃兵案，檢警調查其手機後發現王大陸涉嫌教唆毆打連姓司機，全案因此曝光。檢警陸續將王大陸、游翔閔、動手的3名小弟等人帶回調查偵辦，而陳男4日透過新聞得知事件曝光，連夜從台北市住家逃往花蓮。

陳男在花蓮躲藏1天後，認為仍有必要出來面對，因此打算先跟即將臨盆的女友相約在永和區福和路咖啡廳見面交代事情，事後再主動通知警方。然而，警方早就派人跟蹤陳男女友，在兩人見面時，埋伏的員警立刻現身將陳男逮捕帶回分局偵訊，由於陳男拒絕夜間偵訊，案件詳細情況仍待釐清。