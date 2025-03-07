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碎屍魔收押滿月首提訊！吃肉嗑香腸胃口好　偵訊8hrs淡定拒認罪

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗殺害3名七旬婦女。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦女，並將遺體分屍後丟進前鎮河。檢警日前在高雄港尋獲黃姓兄嫂的頭顱，加上先前撈獲林婦、張婦的屍塊，確認3人遇害，專案小組昨(6日)首度提訊張介宗，但他對於殺人動機、過程避重就輕，訊問約8小時後將他解返看守所。

分屍案3名死者的遺骸被找到後，專案小組昨日首度提訊張介宗，這也是他自2月6日被收押以來，屆滿1個月。昨日上午8點多將張介宗從看守所提解到高雄地檢署訊問，盼能根據目前掌握事證，突破他的心防。

▲▼高雄分屍案嫌犯住家 。（圖／記者吳世龍攝）

▲張介宗住家淪為「碎屍公寓」。（圖／記者吳世龍攝）

專案小組訊問過程中，張介宗的情緒沒有太大起伏，仍保留一貫的冷血淡定，不過對於問訊內容，張介宗是否認罪，以及殺人動機、手法、過程，以及指認殺害與棄屍地點等，檢警均不願透露相關案情，只能說該走的程序都有進行，訊問過程相當順利。

據悉，專案小組並未將張介宗帶回「分屍公寓」進行模擬，訊問過程均在地檢署進行，而張介宗對於關鍵性問題避重就輕，沒有回答。中午用餐時段，專案小組買來便當，菜色有肉、香腸，張介宗殺人後「該吃吃、該喝喝」，胃口並不差。

檢警訊問約至下午5點結束，整個過程約8個小時。晚間9點多，張介宗坐上警備車，又被解返看守所。專案小組針對問訊內容持續調查，不排除未來還可能再度提訊張介宗。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲專案小組於前鎮5號船渠撈獲張婦的頭皮組織。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起案件於2月6日曝光，警方在前鎮河展開大規模打撈行動，專案小組總計尋獲76塊殘骸，經DNA鑑定，其中38塊屬於林姓婦人，包含手掌、腳掌、臟器、臉頰、耳朵等部位；1塊頭皮及1快胸部組織屬於張姓婦人；張嫌的大嫂黃姓婦人則僅尋獲頭顱。

警方在搜索張介宗住處時，查扣一把20公分長的牛排刀及一把20公分長的家用剪刀，懷疑是行兇工具。經鑑識比對，牛排刀上的鋸齒痕與林姓婦人左臉頰及左手掌的切割面吻合，證實張介宗以牛排刀割斷林婦手掌，並將其臉頰「片肉」。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,檢警二度勘驗現場，帶走4箱證物。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢警勘驗現場，帶走4箱證物，其中包括張介宗「片肉」的牛排刀。（圖／記者吳世龍攝）

另一把剪刀上則採集到張姓婦人及張介宗的DNA，警方推測張介宗可能以此剪刀剪下張婦的乳房。而黃姓婦人的部分，警方雖尋獲其頭顱，但尚未找到直接關聯的兇器。不過，在張嫌住處查扣的鐵鎚上，鑑識人員發現黃婦的DNA，正進一步釐清鐵鎚是否為殺害黃婦的兇器。法醫研究所也正比對黃婦頭顱，確認是否有鐵鎚敲擊痕跡。

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