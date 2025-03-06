馬克宏放話「核威懾」護歐盟！俄國斥新世界大戰推手：當代希特勒

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日發表電視演說警告，俄羅斯侵略「不分國界，不會止步於烏克蘭」，對法國與歐洲構成直接威脅，將與歐洲盟友商討是否將法國的核威懾力量延伸至其他歐洲國家。對此，俄方痛批馬克宏是「當代希特勒」，這種言論可能將西方推向新世界大戰的深淵，「馬克宏必須向自己的人民道歉」。

馬克宏6日在全國電視演說中，稱俄羅斯為「歐洲與法國的主要威脅」，歐洲必須展開核威懾討論，以應對俄羅斯的侵略行為，並強調俄羅斯的行為「似乎沒有國界」，法國及其歐洲盟友必須做出回應，如果簽署和平協議，可能派歐洲軍隊赴烏克蘭以確保協議的執行。他還透露，歐洲陸軍參謀總長們將在巴黎會晤，討論如何在和平協議後支持烏克蘭。

此番言論一論一出，隨即引發俄方強烈反彈。俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）就批評，馬克宏「脫離現實」，此言論是對俄羅斯的威脅，「馬克宏必須向自己的人民道歉，因為誤導了他們」。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則認為，歐洲國家派軍至烏克蘭等同於「北大西洋公約組織（NATO）進駐」，馬克宏的提議已對俄羅斯構成威脅。他還痛批，馬克宏根本是「當代希特勒」，這種言論可能將西方推向新世界大戰的深淵。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭衝突是美俄間的代理人戰爭，俄方希望結束這場戰爭，但馬克宏的演說「極為咄咄逼人」，似乎是法國希望戰爭持續。佩斯科夫強調，馬克宏的言論也沒有提到北約向俄國邊境擴張的問題，難以被視為一個思考和平的領袖應有的表現。

事實上，在馬克宏發表演說的同時，歐盟27國領導人於比利時布魯塞爾召開峰會，討論國防支出與烏克蘭援助問題。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出了總額8000億歐元的「重整歐洲軍備」（REARM Europe）計畫，旨在建構「後美國時代」的歐洲安全架構，但由於內部分歧與資金挑戰，該計畫的前景仍不明朗。