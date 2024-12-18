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嬤「腳傷復發」無力坐路邊　台東關山暖警送她平安返家

▲暖警「神救援」護送7旬嬤平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲暖警「神救援」護送7旬嬤平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「阿嬤妳還好嗎」？於8日8時20分許，關山警察分局池上分駐所警員黃暄凌及楊捷翔巡經臺20甲線，發現有位阿嬤坐在路旁，恐其發生意外事故，遂主動上前關懷詢問。據悉，宋女(71歲)因雙腿神經壓迫舊疾復發，導致無法行走及騎行自行車，又未攜帶手機，只好坐在路旁稍事休息。員警主動以巡邏車載送，並由楊員騎乘自行車尾隨在後，平安將其護送返家。

「我們送妳回去」，池上分駐所警員黃暄凌及楊捷翔邊安撫坐在路邊阿嬤的情緒，一邊耐心詢問阿嬤住在哪裡。經過一番瞭解後得知，阿嬤姓宋約71歲，就住在前方約2公里處的路旁，一早騎自行車到池上市區尋友，返程時，之前開過刀的雙腿突然傳來一陣劇痛，所幸並未跌倒，但因神經壓迫導致雙腿無法使力，雖然家就近在眼前，但又沒有攜帶手機，求助無門的阿嬤，只能坐在路邊望家興嘆，期望有好心人路過幫她一把。

俗話說的好「心誠則靈」，阿嬤的心願像是被員警聽到一樣，沒多久員警及時出現「神救援」。員警考量阿嬤雙腿無力無法行走，不僅以巡邏車護送其平安返家，連同自行車也一併幫她騎回家。員警離開時，還溫馨的提醒阿嬤，找時間請家人陪同就醫，以免再次發生危險的狀況。警察為民服務做得如此到位，讓阿嬤打從心底感謝，她艱難的撐著雙腿站立，就是要向員警道謝。警民之間的暖意，讓寒冬也變暖天。

關山警察分局表示，肯定池上分駐所員警發揮高度同理心主動幫助阿嬤，並載送其平安返家。也提醒民眾，家中長者出門時，最好有親友陪伴在旁，盡量避免單獨外出，另可自製掛牌或手環，寫上緊急聯絡訊息，若遇熱心民眾或警察，就能第一時間提供必要的協助，並聯繫到家屬平安返家。

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