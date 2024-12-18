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西班牙女徒步環島累趴！恆春警提供休息　再送她暖暖包

▲西班牙裘小姐徒步環島時太過疲累，所幸恆春分局警員緊急送暖。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

西班牙籍亞裔遊客裘小姐徒步環島臺灣，日前前途經屏東縣滿州鄉時身形疲憊，恆春警分局員警執行巡邏勤務看到主動上前關心，將她帶回派出所休息，而她離開前，員警還提供零食及暖暖包，讓她備感窩心。

恆春警分局長樂派出所所長鍾壽昌與警員潘柏恩擔服巡邏勤務時，發現一名外籍背包客在滿州鄉長樂國小前徘徊，員警見其身形相當疲憊，便主動上前關心。

得知她是背包客，為西班牙籍亞裔遊客裘小姐，因長途步行旅遊需要休息，員警先將其帶返所，並提供飲用水及廁所供其使用。

▲西班牙裘小姐徒步環島時太過疲累，所幸恆春分局警員緊急送暖。（圖／記者陳崑福翻攝）

她在派出所休息時告訴警員，此行來到臺灣的目的，是為了完成徒步環島的夢想，步行慢慢欣賞絕美的臺灣風景；她於2022年4月從西班牙徒步到中國，這次聽友人說臺灣很美，於是從鵝鑾鼻出發沿東臺灣繞行，經基隆至桃園機場飛回中國，繼續騎自行車環遊世界之旅，環臺之行預計花費約3個星期時間。

警方提供休息場地，讓她能調整體力，平安順利繼續環島行程，臨去前，員警致贈暖暖包及零食，她直誇臺灣警察很熱心及貼心，為該段旅程留下美好回憶。

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