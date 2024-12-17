「向海致敬」 打造永續潔淨海岸　台東縣府號召企業加入認養海岸

▲「向海致敬」 全民攜手打造永續潔淨海岸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東縣沿海地區的環境品質，台東縣政府今年共召開4場海岸清潔維護跨局處會議，邀請25個相關單位參與，深入研討海岸線土地管理、海岸巡檢、清潔維護及通報案件處理等工作。依據統計今年截至11月，已完成大型漂流木清理4409.7公噸、垃圾清理6530.2公噸，處理清理案件4875件，並動員23655人次，並持續針對現行環境清潔維護進行討論追蹤，共同守護美麗的海岸。

台東縣政府表示，為積極落實縣內環境保護政策，每場會議除了強化跨部門的密切協作外，並針對各項議題制定了具體的執行方案，讓部門之間的合作有加乘的效果，並完成漁港垃圾的裁罰權責確認、岸際漂流木處理以及油污通報機制的執行等多項決議，每次會議都是在為下一次可能災害做減災準備。

台東縣環保局特別感謝「向海致敬」相關單位的參與及付出，除了台東縣政府相關團隊外，包括農業部林業及自然保育署台東分署、財政部國有財產署南區分署台東辦事處、經濟部水利署第八河川分署、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處、海洋委員會海巡署東部分署、海洋保育署台東海洋保育站及台東縣海岸線鄉鎮公所等單位，各個團隊努力不懈的維護海岸清潔，是海岸清理不可或缺團隊，讓台東海岸環境呈現出應有的美麗樣貌。

環保局進一步指出，未來將持續監控台東沿海的環境變化，尤其在颱風等天災過後，迅速派遣人員進行會勘，針對災害影響展開應變措施，確保海岸環境迅速恢復原貌。此外，環保局呼籲更多企業與民間團體參與海岸環境認養活動，透過公私協力讓海岸線的環境清潔維護更加完善，未來也將以創新技術強化清潔效率，全民攜手讓台東美麗海岸永續綻放。