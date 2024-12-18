民眾黨中央委員選舉明年1／19登場　可擁有「代理黨主席」資格

▲民眾黨將於2025年1月19日進行中央委員、中評委選舉。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨黨代表選舉於7日落幕，並於11日公告111位當選人名單，由於具黨代表身份可選中央委員、中評委，因此民眾黨「黨中央派」、「蔡壁如派」開始佈局人馬。民眾黨18日公告，將於2025年1月19日進行中央委員、中評委選舉，預計將產出9名票選中央委員、7席中評委；由於屆時黨主席柯文哲捲入的司法爭議已經出爐，倘若法官再裁定收押，可擁有「代理黨主席」資格的中央委員，將再度掀起話題。

民眾黨18日下午正式公告，第四屆中央委員、中評委選舉於2025年1月19日集思交通部國際會議中心的3樓國際會議廳，進行選舉投票，當日將同時召開第3屆第1次黨員代表大會，關於大會議程相關資訊，將再另行公告。另外，2025年1月19日為選舉日及公布得票統計數字及選舉結果，預計2025年1月22日才會正式公告當選名單。

關於中央委員席次，依民眾黨「黨職人員選舉辦法」第10條第1項第3款規定，票選中央委員9席，候補3席；中評委員席次，依「黨職人員選舉辦法」第10條第1項第4款規定為7席，候補2席。

日前的黨代表選舉選出為「票選黨員代表」，民眾黨另有「當然黨代表」，其「當然黨代表」身份為總統、副總統、立委、直轄市市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、縣轄市鄉鎮長、歷任黨主席、中央委員、中評委、中央黨部秘書長。

而要參選中央委員與中評委的候選人資格，須於2024年9月18日以前完成入黨程序，以符合連續滿4個月以上規定。票選中央委員部分，得具黨員代表身分者才有選舉權，且黨員入黨連續滿4個月以上，年滿18歲以上，具中華民國國民身分，具被選舉權。

票選中評委則得具黨員代表身分者，始有選舉權，黨員入黨連續滿4個月以上，年滿18歲以上，具中華民國國民身分，並符合「曾任縣市以上行政首長者」、「曾任直轄市、縣市議員以上民意代表者」、「曾任法官、檢察官者」、「具有律師、會計師資格者」、「曾（現）任黨員代表及當屆黨員代表當選人」資格之一者，才有被選舉權。

而民眾黨將於2025年1月19日選出票選中央委員、同月22日正式公告當選名單以外，還會產生「當然中央委員」，包括黨主席（現為請假的柯文哲）、立院黨團總召（現為黃國昌）、立院黨團副總召（現為吳春城）、立院黨團幹事長（現為麥玉珍），及縣市議會黨團總召集人（現有台北市議會黨團總召張志豪）。

而民眾黨黨規第16條規定「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。雖然民眾黨一直強調「沒有代理黨主席問題」，但由於柯文哲涉入的弊案進入尾聲，預估下週偵結起訴，倘若法官再裁定收押，可擁有「代理黨主席」資格的中央委員選舉將備受高度關注。