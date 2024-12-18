民眾黨4人遭控用折扣碼抽佣　律師：涉「公益侵佔罪」7年以下徒刑

▲由左至右，陳智菡、吳怡萱、許甫、黃瀞瑩17日抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

北檢持續偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，傳出立院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱恐因違反《政治獻金法》轉列被告。對此，律師黃帝穎今（18日）表示，柯文哲團隊淪老鼠會？抽佣分潤木可犯罪所得，將淪公益侵佔罪共犯，法律上，政治收入完全沒有營利空間，如果拿木可分潤又強辯「勞務報酬」，只會被認定犯後毫無悔意，涉刑法「公益侵佔罪」處1年以上7年以下徒刑。

據《聯合報》報導，調查局發現民眾黨用「網紅帶貨」銷售手法，藉由黨內高知名度人物吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發KP競選小物，進而從中抽佣分潤等，相關行為涉違反《政治獻金法》，因此可能從證人轉列被告偵辦。

黃帝穎表示，木可公司近4000萬元被法院裁定扣押，代表檢察官提出具體證據，說服法官木可金流為犯罪所得，法院才會裁定扣押，木可不敢提抗告，犯罪所得已扣押確定。

黃帝穎表示，更扯的是，今天報載柯文哲的競選商品，成為木可公司賺大錢的營利收入，然後柯文哲多位競選幹部以「折扣碼」大賺分潤，儼然政治老鼠會！？

黃帝穎指出，抽佣分潤木可犯罪所得將淪柯文哲公益侵佔罪共犯，依據「政治獻金法」及「政黨法」規定，政黨及候選人的政治收入，最終只能進政治獻金專戶。

黃帝穎再指，法律上，政治收入完全沒有營利空間，所以木可被法院裁定扣押犯罪所得。因此，如果拿木可分潤又強辯「勞務報酬」，只會被認定犯後毫無悔意。

最後，黃帝穎強調，柯文哲的競選幹部是否拿木可分潤，金流是判斷共犯的關鍵證據，涉刑法「公益侵佔罪」處1年以上7年以下徒刑。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）