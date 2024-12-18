「柯文哲能收錢的組織都成ATM」　游淑慧諷：再下去會搞出金控集團

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金案，又被爆出「欲募款20億的屯田計畫」、「黨內用折扣碼銷抽佣分潤」等爭議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（18日）表示，凡事能收錢的組織，柯文哲都成立了，這些似乎都變成柯文哲的ATM，隨時能提款，柯文哲再搞下去，不只是屯田計劃，而是搞出金控集團。

游淑慧表示，柯文哲案越爆越多，新爆出來的眾城，後來沒在運作的原因，或許是因為公司主事者不夠，「自己人」 也「不夠敢」，在不夠配合的情況下，後來才又另外搞出木可公司，讓又敢又親、自己的兄弟李文宗來。

游淑慧表示，不論是成立公司、協會、基金會或政黨，凡事能收錢的組織，柯文哲都成立了。而這些似乎都變成柯文哲的ATM，隨時能用來存款、提款和彼此轉帳。

游淑慧說，每個組織柯文哲都能收錢、提款和轉帳，所以柯文哲看起來很窮、很儉樸，但每台ATM的錢都是他的、他都能用喔，買4000多萬的商辦零貸款全額付，名下不用買車，黨租高檔車用；最終每台ATM的錢都能指揮轉來轉去。

游淑慧再說，還記得法官羈押裁定書內寫的嗎？從扣案手機對話截圖顯示，柯文哲對於自己掌握相關帳戶彼此間的金流，掌控、支配的鉅細靡遺、環環相扣，精明幹練。

最後，游淑慧大酸，柯文哲再搞下去，不只是屯田計劃，而是搞出金控集團。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台北市議員游淑慧。（圖／記者鄭毓齡攝）