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社會 社會焦點 保障人權

快訊／羈押105天將起訴！柯文哲聲請解除禁止通信　北院審酌中

▲▼北檢第10次提訊民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲因涉京華城等案，偵查中被羈押禁見至今近4個月，突於起訴前夕聲請解除禁止通信。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲因於台北市長任內，涉及京華城容積率等案，今年（2024年）9月5日起被羈押禁見至今，柯妻陳佩琪日前在柯羈押滿百日當天，到柯被關押的台北看守所外抱著「平安龜」喊話打氣，柯前天（16日）向台北地院聲請解除禁止通信，法官徵詢檢方意見，至今天尚未裁定，而柯文哲被羈押禁見至今為105天。

柯文哲所涉京華城案與競選總統時的政治獻金案，經台北地檢署從今年8月底起密集偵辦近4個月，第1批在押被告、台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京的偵查中4個月押期，將在下周六（28日）起陸續屆滿，預料檢方將在下周起訴全案。

▲▼ 柯文哲。（圖／記者黃宥寧攝）

▲柯文哲所涉京華城等案將於近期起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

據悉，柯文哲昨透過律師遞狀，向北院聲請解除禁止通信，由當初裁定柯羈押並禁止接見、通信的北院強制處分專庭法官處理，因屬偵查中案件，法官徵詢檢方意見，北檢仍在草擬回覆。

不過法界人士認為，全案即將起訴且偵查中的押期快期滿，在押被告在起訴後會移審法院調查是否繼續羈押、有機會交保，柯文哲這時沒聲請交保，可能考慮到很難獲准，但因偵辦動作正在收尾的重要關頭，獲准解除禁止通信機率也不樂觀。

▲▼陳佩琪到北所外。（圖／記者莊喬迪攝）

▲陳佩琪日前和「小草」們到台北看守所，為羈押禁見滿百日的柯文哲喊話打氣。（圖／記者莊喬迪攝）

至於柯文哲聲請解除禁止通信，外傳可能是關押近4個月、情緒低落，想跟妻子或親友聯繫，北院沒公布柯的聲請理由。上周五（13日）是柯被收押滿100天，陳佩琪當晚到北所外抱著「平安龜」，與民眾黨支持者「小草」們為柯喊話打氣，陳並在臉書連續PO文想念丈夫，感性寫下「要永遠記得互望的笑容」。

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