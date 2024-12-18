被罵法盲！吳怡萱：蔡英文曾賣小物給中客　難道可收外國人政治獻金？

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／翻攝吳怡萱臉書）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，外傳立院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱恐因涉違反《政治獻金法》轉列被告；民眾黨18日強調政治獻金與木可小物不同，卻被民進黨台北市議員林延鳳批評法盲。對此，吳怡萱回應，前總統蔡英文曾賣小物給「中客」，難道可以收外國人政治獻金嗎？

針對林延鳳批評，民眾黨以為用「賣木可小物不等於政治獻金」洗白有用，法盲話講給自己聽就好等言論，吳怡萱18日下午於臉書表示，「可是蔡英文曾經賣小物給『中客』欸，可以收外國人的政治獻金嗎？」

吳怡萱提及，2016年自由時報曾報導，蔡英文競選總部「小英商號」賣紀念商品，最後搶購買氣旺，連「中客」也瘋搶，三立新聞更訪問到該位中國大陸的遊客，她大方受訪「當禮物送朋友」，小英商號的同仁還配合媒體宣傳，證稱「業績好，中國人多」。

吳怡萱指出，按照林延鳳的邏輯，廠商賣小物就是歸屬政治獻金，那這些中客買的紀念商品，錢都到蔡英文的政治獻金專戶了？外國人不能捐政治獻金，林延鳳不知道嗎？還是認為「中客」是本國人？

吳怡萱強調，「我們付出勞務，協助宣傳木可小物所取得的勞務報酬，不是從政治獻金支出，更不是抽佣，木可小物販售的商品，也並非全都是募款小物。」檢調明明就已經查到勞務報酬並非從政治獻金支出，還是依然要大動作找黨公職在「週二」應訊，目的為何，昭然若揭，「這些抹黑攻擊，親身經歷，真的來的又急又快。」