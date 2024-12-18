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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被爆用折扣碼抽佣！黃瀞瑩澄清「勞務報酬」定義　盼檢調依證據說話

▲▼民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，外傳「戰狼小姐姐」立院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、「學姐」民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱恐因涉違反《政治獻金法》轉列被告；但吳怡萱與陳智菡18日皆強調是「勞務報酬」非「抽佣」。黃瀞瑩18日下午也說，「勞務報酬」是指有協助宣傳或幫做節目、直播，自己過程中都有提證據證明，但還是有人想透過媒體帶風向輿論，居心叵測。

《聯合報》18日報導指出，調查局發現民眾黨用「網紅帶貨」銷售手法，藉由黨內高知名度人物吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發KP競選小物，進而從中抽佣分潤等，因此陳智菡、許甫、黃瀞瑩、吳怡萱可能從證人轉列被告偵辦。

黃瀞瑩18日下午於台北市議會受訪時表示，不到24小時，媒體就知道相關偵訊過程或案情，這實在讓人很匪夷所思，這是調查局跟北檢要說明清楚的，且媒體都知道寫該篇報導的記者跑什麼線路、過去比較熟識哪些單位，「這應該是檢調或調查局應該說清楚、講明白的事。」

黃瀞瑩提及，昨天以證人身份釐清事實，也在調查過程中提出相關證據，「勞務報酬」的定義，不管是調查局或北檢，都應該都比她還更清楚，且法律人也應該比她更清楚，自己在過程中也相當配合的提出證明、證據，希望可以釐清案情，而未來案情應該怎麼樣發展，也請檢調單位依照證據說話，不要有任何讓人覺得奇奇怪怪的事情。

被問到向檢調提出的「證據」是指帳戶資料，證明木可的名目嗎？黃瀞瑩指出，「勞務報酬」定義是有協助宣傳或幫忙做節目、直播等，這些紀錄也都還有留存，相信檢調單位搜集證據過程中，也都看的非常清楚，不知道媒體報導稱「抽佣」等方式帶風向輿論，到底是從哪裡來的？

黃瀞瑩批評，「天氣這麼冷，但還是有一顆很熱切的心，想透過媒體辦案、想透過媒體帶風向輿論，這到底是居什麼心？真的是居心叵測。」

媒體追問，木可當初到底用什麼方式合作，是否有簽合約？黃瀞瑩提及，自己2018年開始幫忙柯文哲選市長連任後，不管是用「學姐」或「黃瀞瑩」或「市議員」身份，都一直在幫忙協助宣傳很多政策，而募款小物、木可商店等宣傳，她也一直盡心盡力在做，也希望可以把很多理念跟理想放大宣傳，「這一直是我的責任跟我希望做到的事情」。

黃瀞瑩指出，昨天偵訊整天的過程中，自己已有非常完整說明，上午講過一次，下午又繼續講一次，相信檢調單位應該比她更清楚，「所以今天媒體輿論風向到底是誰在帶？或是誰在講背後內容，我覺得這是大家比較值得關注的東西」。

由於民眾黨其他人稱木可公司販賣的競選小物，不代表政治獻金，但外界會認為買木可商品的一部分利潤，就屬於政治獻金？黃瀞瑩回應，這議題在幾個月前就講過非常多次，大家應該有一種冷飯熱炒的感覺，在檢調單位釐清調查的過程中，相信對方一定比她更加清楚這2項之間的分別，手上有幾分證據就該講幾分話，這才是檢調單位的責任。

最後，黃瀞瑩說，「檢調在偵訊室裡面的內容，除了天知地知我知跟調查官知、檢察官知之外，還有哪些人知道？」如果真的不到24小時就要放消息，透過媒體辦案帶輿論風向，真的會讓人覺得檢察官、調查官的公信力在哪裡？過程中，作為一個好國民，自己都非常配合、非常準時抵達，「我們這樣配合的情況底下，還要被放消息，居心叵測」。

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