有神快拜！台中24歲男踩29小時「獨輪車上武嶺」　豪言將挑戰環島

▲一名24歲台中男子用時29小時，騎獨輪車成功登上武嶺。（圖／wei_891221提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

居住在台中的24歲謝姓男子，日前成功挑戰一項創舉，他從南投埔里地理中心碑出發總共花了29個小時「騎獨輪車上合歡山武嶺」，並將過程PO上網，瞬間吸引近8000名網友按讚。不少人紛紛驚嘆「超猛的，好強的意志力」、「這真的超級屌，佩服」。

合歡山武嶺是熱門的觀光景點，近期只要是假日，就會有許多民眾凌晨上山追日出。不過，謝男為了挑戰自己，決定以不同方式上山，他在上周六凌晨4時從埔里地理中心碑「騎獨輪車」出發，沿台十四線埔霧公路上山，上午8時抵達仁愛鄉霧社，下午2時半抵達清境農場，傍晚5時許到達翠峰夜宿，隔日凌晨2、3時從翠峰出發，上午8時終於抵達武嶺。

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謝男表示，他平時就有騎自行車的習慣，除了騎山道鍛鍊腿力，也曾成功挑戰合歡山武嶺及環島。這次挑戰騎獨輪車上合歡山武嶺，是他特別選擇的一次挑戰，但也比他想像中的還要難，騎到最後幾乎是靠意志力支撐。他說，「最有挑戰性的應該是，暗空公園到武嶺這一段，就那段真的很陡，我那一段路騎了4個小時。」

謝男將挑戰的過程分享在社群平台上，馬上引起不少網友的關注，紛紛佩服直呼「太猛了」、「請收下我的膝蓋」、「感覺比用跑的還累」、「我騎6公里就快吐血了…你是我大哥啊」，也有人好奇問「大腿還是屁股比較爆炸？」對此，謝男則回應，他特地穿了兩條車褲，所以屁股沒有想像中痛，大腿狀況也還好。

謝男表示，他很愛騎車，平時有在騎單車跑山環島，這次挑戰成功後，他已經在規劃下一個目標，那就是「獨輪環島」。

不過，警方也提醒，雖然民眾騎人力驅動獨輪車並不受限，但因為騎獨輪車需要技術與平衡感，台十四線、台十四甲線路幅不寬，有多處陡坡、彎道，且假日車流量大，因此民眾在做這樣的挑戰時必須務必安全，建議不要貿然嘗試。