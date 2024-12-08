半夜3點就上工...台中城市馬拉松攤販總召「休息一下」竟猝死

記者許權毅／台中報導

台中城市半程馬拉松今日清晨4點半登場，活動一路到10點左右結束，不料11時許，現場擺攤的餐車收攤時，有攤販發現總召陳男在車上休息，且人已經叫不醒，送醫仍不治死亡。據了解，陳男開餐車賣珍奶，到全台各地擺攤，今日因應活動，約半夜2、3點就上工，獨自返回廂型車休息後，離奇猝死，年僅40歲。

▲台中市一名陳男為台中城市半程馬拉松攤販總召，今日活動結束後，竟被人發現猝死車上（圖中）。（圖／記者許權毅翻攝）



據悉，綽號「胖虎」的陳男經營珍珠奶茶事業，以餐車形式到各地擺攤，近年轉而成為餐車攤販總召，常到各地擺市集，陳男得負責跟主辦單位接洽，處理旗下攤商情況等，台中各地不少活動都能看到陳男身影，算是相當活躍。陳男曾經發文吐露心聲，因工作壓力大，但仍盼望是「成長的養分」，相當努力。

今日活動於4點半開始，依推算，陳男應該在凌晨2點多就出門上工。依中央氣象署統計資料，西屯區當下氣溫僅15至16度左右，直到陳男被發現時、約11點左右，氣溫也僅來到今日台中最高點20度。

▲今日馬拉松在10時許左右結束後，陸續進行場復。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局說，經鑑識小組勘驗陳男遺體，並無明顯外傷，且經市府調閱監視器後，僅發現陳男自行上車，並無其他人靠近車輛，已經排除外力介入可能性，全案將報請檢方進行相驗，釐清確切死因。

台中市政府運動局回應，台中城市半程馬拉松今日在府前廣場舉行，活動已順利結束。基於推廣全民運動的立場，近來氣溫驟降，提醒跑者做好保暖措施，隨時關注自身狀況，若有狀況請暫停運動，並向現場工作人員或緊急連絡人求助；若民眾身體微恙，建議提早就醫治療。