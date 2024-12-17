超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

▲放射性貨品一度失蹤，幸好目前已經尋獲。（圖／翻攝CSN）



記者吳美依／綜合報導

西班牙核子安全委員會（CSN）15日晚間警告，一個「非常危險」、裝有放射性物質的貨品，在運往馬德里「巴拉哈斯機場」（Barajas Airport）之後離奇消失，當局一度展開大規模搜索，幸好目前已經平安尋獲。

CSN表示，遺失貨品是第2類放射性物質「硒-75」的4個放射源，該機構已經派出人員前往機場，試圖獲取更多訊息，同時持續與馬德里當局保持聯繫。

根據CSN公布資訊，貨品容器型號為NE4C，「所有放射源都被適當封裝與屏蔽，避免輻射到外部。」儘管只要它們被保存在運輸包裝內，就不會構成危害，但仍呼籲任何發現者避免觸碰，並且立刻通報當局。

目前尚不清楚貨品失蹤過程，但它原本應該在13日從布拉格送達，抵達巴拉哈斯機場的貨運航廈之後，卻離奇消失。

國際原子能總署（IAEA）把放射性物質分成5個類別，其中第2類對於人類「非常危險」，因為如果材料未獲適當保護，輻射將會帶來嚴重風險。而硒-75是一種具有放射性藥物用途的同位素，也被用於海上石油鑽井平台、停電期間的發電廠。

幸好，這場驚魂記只持續了幾小時。當地時間16日上午，CSN證實尋獲放射性貨品，並且「狀態良好」，已經取消了警報。