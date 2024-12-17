考試院人事同意權柯麗鈴1人未過關　總統府尊重結果：仍表遺憾

▲考試委員人事同意權案表決。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陶本和／台北報導

立法院今（17日）進行考試院正、副院長及七位考試委員人事案同意權投票，被提名人必須獲得57票過半才能順利就任，投票結果出爐，僅檢察官出身的柯麗鈴一人未通過。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重立法院人事同意權審查的結果，惟對於部分人選未獲同意，仍表達遺憾之意，但相信所有獲得通過的被提名人，就任後都會不負所託，為實踐考試院的憲政職權努力不懈。

郭雅慧表示，總統府感謝立法院完成人事同意權審查，使歷經3個多月看守期的考試院能夠恢復常態運作。

郭雅慧說，此次第十四屆考試院院長、副院長及考試委員之9位被提名人，是總統府向各界廣徵適格人才，並經過審薦小組嚴謹專業之作業程序，由總統賴清德依「專業性」及「代表性」考量提名，皆為一時之選。

郭雅慧指出，總統府尊重立法院人事同意權審查的結果，惟對於部分人選未獲同意，仍表達遺憾之意，但相信所有獲得通過的被提名人，就任後都會不負所託，為實踐考試院的憲政職權努力不懈。

郭雅慧強調，賴清德感謝所有被提名人，從過去在各自工作崗位上，乃至這次承擔提名重任以來，在在展現願意為國家付出、為全國公務人員奉獻的努力。此外，賴清德也感謝考試院全體同仁，在看守期間仍兢兢業業、堅守崗位，維繫考試院院務的基本運作。

最後，郭雅慧表示，賴清德期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院於本（12）月20日赴任，以確保全國考生及公務人員之權益。至於未獲同意的遺缺未來是否補予提名，將視考試院實務運作狀況所需，再審慎評估後續妥適處理方式。

