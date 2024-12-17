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快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席　考委人事案還有懸念

▲▼考試委員人事同意權案確認爭議票。（圖／記者杜冠霖攝）

▲考試委員人事同意權案確認爭議票。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（17日）將進行考試院正、副院長及七位考試委員人事案同意權投票，被提名人必須獲得57票過半才能順利就任，也讓白營8席立委成為真正關鍵少數，只要藍白票票入匭，則藍白有望封殺檢察官出身的被提名人柯麗鈴，然後稍早唱票，除白委黃珊珊早早就坦言蓋錯票外，藍委邱若華蓋錯、蓋成不同意章藍營出身的呂秋慧，黃仁、陳超明同樣蓋成無效票，黃健豪則是缺席。

立院今對人事案進行投票表決，國民黨日前點名否決周弘憲，更放話不會全過，稍早黨團大會後則是決議封殺柯麗鈴、周弘憲，民眾黨團則是一早召開記者會，會中總召黃國昌就預告，民眾黨團將考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。

稍早院會已經完成投票作業，日前膽囊開刀的郭國文也抱病到場，綠營成功票票入匭，白營則是有黃珊珊蓋錯票，柯麗鈴同意、不同意都蓋章，變成無效票。而國民黨團採亮票策略，若票票入匭，則能成功聯手白營封殺柯麗鈴。

但唱票環節又發生插曲，不只黃珊珊，原來藍委邱若華也蓋錯，將不同意票蓋到同樣藍營出身的考委提名人呂秋慧；配合國民黨團運作的陳超明、藍委黃仁同樣蓋成無效票，而新科藍委黃健豪則是缺席、並未投票。
 

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