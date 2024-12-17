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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨要衝了！　選罷法、憲訴法、財劃法全排議程拚周五三讀

▲▼內政委員會 藍綠衝突推擠 選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠立委為選罷法推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院程序委員會今（17）日討論20日、24日院會議程草案，國民黨團提案將全數報告事項暫緩列案，並將爭議最多的選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法分列討論事項前四案。國民黨團書記長林思銘已經放話禮拜五一定要過。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時則表示，黨團會堅持所有議事程序不能閹割。另外，程序委員會也確定24日上午院會將處理7位大法官人事同意權案，進行記名投票表決。

朝野各黨團今天均在程序委員會提案，國民黨團將報告事項全數暫緩列案，並把選罷法、憲訴法、財劃法列為討論事項前四案，儘管提案未獲得民眾黨立委林國成的支持，但因今天輪值主席為民進黨立委沈發惠，國民黨仍憑藉人數優勢通過提案。週五院會預計會再有一波衝突。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，憲訴法、財劃法都還沒協商，這些提案都茲事體大，絕對不是一兩次協商就可以完成，若國民黨堅持禮拜五要硬幹，就代表協商只是過水，黨團還是會堅持所有議事程序不能僭越、閹割，民主的封殺與否真的在他們一念之間，民意還是最終的裁判。

吳思瑤指出，明天協商會先針對禮拜一委員會爭議處理，民進黨團已經發函要求先解決昨日國會暴衝亂象，用妥適方式進行議案協商。

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