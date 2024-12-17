快訊／考試院人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

▲考試委員人事同意權案。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（17日）將進行考試院正、副院長及七位考試委員人事案同意權投票，被提名人必須獲得57票過半才能順利就任，也讓白營8席立委成為真正關鍵少數，對於被提名人，而民進黨團全數力挺，國民黨團、民眾黨今早黨團大會後做出最後決定，都已預告各否決其中兩位候選人，稍早投票結果出爐，雖有1名白委、3名藍營委員蓋錯、還有1藍委缺席，仍如外界預期，在藍白共識下，刷掉檢察官出身的柯麗鈴一人。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及7位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，並咨請立法院同意。第13屆考試委員任期於8月31日屆滿，但當時朝野為NCC人事案僵持不下，較無爭議的考試院人事案也「掃到颱風尾」一起卡關。

今將對人事案進行投票表決，國民黨日前就點名否決周弘憲、曾任國民黨不分區立委的邱文彥，更放話不會全過，稍早黨團大會後則是決議封殺柯麗鈴、周弘憲，民眾黨團則是一早召開記者會，會中總召黃國昌就預告，民眾黨團將考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。

院會開始後，各黨團分別推派翁曉玲、李坤城、麥玉珍擔任投開票監察員，投票時間到上午11點，預計稍後投票結果出爐，而國民黨團全體亮票，雖民眾黨立委黃珊珊蓋錯票，也不至於影響結果。

稍早，投票結果出爐，一如外界預估，周弘憲、許舒翔為考試院正副院長，邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、黃東益、伊萬．納威成功就任考委，僅柯麗鈴一人被刷掉。

最終投票結果，周弘憲同意59票、不同意53票，許舒翔同意112票、不同意0票，邱文彥同意112票、不同意0票，鄧家基同意112票、不同意0票、王秀紅同意112票、不同意0票、呂秋慧同意111票、不同意1票，柯麗鈴同意51票、不同意57票、無效4票，黃東益同意112票、不同意0票，伊萬．納威同意104票、不同意8票。