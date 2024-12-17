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考委人事同意權記名投票「白成關鍵少數」　柯麗玲恐出局

▲▼考試委員人事同意權案表決。（圖／記者杜冠霖攝）

▲考試委員人事同意權案表決。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院正、副院長及七位考試委員人事案延宕多時，立法院今（17日）將進行同意權投票，也是《立院職權行使法》修正後，首次人事案的記名投票，被提名人必須獲得57票過半才能順利就任，也讓白營8席立委成為真正關鍵少數，對於被提名人，而民進黨團全數力挺，國民黨團、民眾黨今早黨團大會後做出最後決定，都已預告各否決其中兩位候選人，藍白唯一有交集者就是檢察官出身的柯麗玲，柯可能成為唯一被刷掉的提名人。

第13屆考試委員任期於8月31日屆滿，但當時朝野為NCC人事案僵持不下，較無爭議的考試院人事案也「掃到颱風尾」一起卡關。9月起考試院無正副院長及考試委員，第一波受衝擊的就是明年1月的3項國考，初估超過3萬民眾應考權益受損，為不影響考生，考試院也修改院會規定，剩3部級首長仍可開會決議。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，並咨請立法院同意。

今將對人事案進行投票表決，國民黨日前就點名否決周弘憲、曾任國民黨不分區立委的邱文彥，更放話不會全過，稍早黨團大會後則是決議封殺柯麗玲、周弘憲，民眾黨團則是一早召開記者會，會中總召黃國昌就預告，民眾黨團將於待會的院會，針對考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。

院會開始後，各黨團分別推派翁曉玲、李坤城、麥玉珍擔任投開票監察員，投票時間到上午11點，預計稍後投票結果出爐。

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