上海答謝宴未邀民進黨　陳宥丞舉柯市府例子：蔣市府想不想做而已

▲台北市議員陳宥丞受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

雙城論壇17日登場，上海方趕在離台前設宴答謝北市府；但此次答謝宴僅邀請藍白議員，引發綠營議員不滿。對此，民眾黨議員陳宥丞說，過去柯文哲市長時期不分黨派，藍綠議員都邀請，甚至還讓民進黨議員一起隨團到上海做市政參訪，「也就是說，不管誰主辦這件事情只是想不想做而已」，不要因為沒有邀請，把相關責任讓對岸做承擔，台北市政府也有一定責任。

針對邀請成員的問題，有民進黨不滿沒受邀，民眾黨議員陳宥丞說，剛剛上海方在台上說兩岸之間要搭起彩虹的橋樑，不覺得今天彩虹橋少一個顏色怪怪的？這塊民主自由土地就是應該包容不同聲音，「今天上海方提出的彩虹橋，我個人認為少了綠色就是少了一味，也少了雙城論壇應該要舉辦的實質意義」。

陳宥丞說，雙城論壇絕對不是流於形式的取暖大會，而是應該要有真正市政層面的實質交流，或是政治意義上的對話空間，「雖然今天跟民進黨黨派不同，今天也照慣例參加午宴，但我認為沒有邀請民進黨方就是不對」。

陳宥丞指出，過去柯文哲市長時期不分黨派，藍綠議員都邀請，甚至讓民進黨議員一起隨團到上海做市政參訪，「也就是說，不管誰主辦這件事情只是想不想做而已，不要因為沒有邀請，就把相關責任讓對岸做承擔，台北市政府也有一定責任」。

而只有藍白議員出席午宴，是否會怕被貼上另一種標籤？陳宥丞說，台灣社會的標籤已經不嫌多，今天也看到不同黨派的人不管陳抗或是在飯店穿玩偶裝，對上海方做抗議示威，「我個人認為這是台灣民主價值的展現，也應該要讓上海方跟對岸知道，這就是正常民主現象，對貼標籤的行為一笑置之」。

另外，陳宥丞今天也帶來台商的陳情書，希望能將台商在對岸遇到的問題，透過台北的官方交流管道提供給對岸，能讓問題得到有效解決，這就是雙城論壇的目的。對於市民朋友要真正解決市政問題，政治上要有足夠的對話空間。

陳宥丞透露，台商們期盼這樣的交流不要只是流於領導階層的座談，而是能真正落地對接，好好處理人民在意的事情，甚至也希望跟中央喊話，兩岸之間是不是能儘快開放國旅或是自助旅行，不應該再用鎖國政策面對所有事情，這是非常可惜的。