兩岸觀光曙光？盼春節前迎上海陸客團　台業者提供5天考察行程　

▲上海市副市長華源在雙城論壇宣布，將推動上海居民組團赴台遊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者任以芳／台北報導

2024台北上海雙城論壇經歷一波多折，上海副市長華源今（17）日出席雙城論壇時宣布，將積極推動上海居民團隊赴台遊。消息一出，兩岸觀光業者為之振奮。台灣觀光發展協會名譽理事長姚大光接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，預估如果雙邊進行的都很順利，預計春節前有機會迎來上海陸客團，台灣業者們普遍樂觀其成，非常願意提供5天到8天環島旅建議路線給大陸方面參考。

2024台北上海雙城論壇今17日上午在晶華酒店正式舉行，上海副市長華源致辭時宣布重大利多政策，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。」

華源也強調，「誠摯的邀請我們的廣大台北市民，台灣同胞能夠多到上海走一走。希望我們的上海市民能夠多來台灣、台北看一看。」

不同於大陸福建省居民到金馬遊，這次陸方釋出善意，上海方面預計將恢復上海陸客團赴台灣旅遊，這也是疫情解封後，第一個大陸城市正式宣佈推動陸客團到台灣旅遊，也讓兩岸旅行業者為之振奮，樂觀其成。

陸委會稍早也表示，「之前陸方文旅部片面限定在福建省，現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？不過，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變。」在去(112)年8月24日公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

我方初步也抱持歡迎立場，商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，「我們真的很期待，非常期待，但是又怕最後不會落實。」

▲姚大光表示台灣觀光旅遊業者鋪片樂觀其成，盼望台灣政府能有所積極應對。（圖／記者李毓康攝）

台灣觀光發展協會名譽理事長、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，「總算是撥雲見日，台灣觀光產業歡欣鼓舞，認為勢不可擋，樂觀其成看待後續發展。」

姚大光也說，按照陸方做事態度，既然宣布不會拖很久，如果順利推動，預計最快春節前可以先迎來上海陸客團到台灣旅遊，最晚明年春節後應該有譜，只要上海陸客團順利成行，相信大陸其他城市陸續開放。但前提是台灣方面後續處理程序，是否也保持「歡迎立場」，積極應對。

「我們也準備五天到八天的環島的五天，希望有機會給上海方面參考。」姚大光也提供初步規劃行程，誠摯邀請上海文旅廳及各級旅遊單位人員，作為建議參考赴台實地考察行程。

根據台北市觀光發展協會提供給陸方人員建議行程：時間是明年1月13日到17日，上海到台北五日考察建議參訪行程，包括去台北故宮、大巨蛋 松菸文創園區 大稻埕碼頭，品嘗道地台灣美食；第2天走訪基隆港、北海岸、十三行遺址、九份、宜蘭溫泉文化、蘭陽平原農業基地；第3天去參訪桃園藝術中心、桃園Xpark水族館、全台最美綠建築圖書館、橫山書法藝術館、台塑企業文化館；第4天 鶯歌陶瓷博物館、三峽老街，當天返回上海。該份建議行程，台北市觀光發展協會將會發給大陸相關單位參考。

對於陸方拋出善意，是否能促成兩岸觀光旅遊恢復到以往常態化，台灣觀光旅遊業者也擔心出現本屆雙城論壇「封殺卡關」的情況。總體來看，這次台灣觀光旅遊業者普遍對政府和陸委會有信心，期盼觀光若露出曙光，也有助於兩岸交流和友好氛圍，