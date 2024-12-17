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離台前最後一站！華源參訪台北大巨蛋　體育局：上海團非常震撼

▲▼上海副市長華源參訪大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲上海副市長華源參訪大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇於16、17日舉辦，主論壇於今（17）上午結束後，上海副市長華源中午到君悅飯店宴請台北市副市長林奕華在內的市府官員、藍白議員等，並於下午3時左右參訪台北大巨蛋。面對媒體詢問，華源並未正面回應，僅說了「謝謝大家」；而台北市體育局長王泓翔會後受訪時則補充說，與會貴賓對大巨蛋表達「非常的震撼」。

華源一行人17日下午3時左右參訪台北大巨蛋，由遠雄巨蛋公司進行講解說明，有趣的是，當大批媒體停留在大巨蛋下沉式廣場時，一旁路過的民眾見媒體與維安大陣仗，一度還以為是天后「阿妹」張惠妹要來了，不斷小聲討論、駐足停留等拍照。

華源等上海主團人員從大巨蛋Gate 3入口處出來時，被媒體詢問「對台北市的什麼最有印象？」、「下次午宴會邀請民進黨？」、「軍機軍艦還是擾台，這樣算有善意嗎？」等問題，但他們僅專心聽巨蛋公司人員的說明，沒有特別回應。

但當華源步行到Gate 4門口處時，華源有稍微放大音量地說「謝謝大家」。結束參訪後，華源一行人也於下午4時許到松山機場，搭乘下午5時15分的航班離境。

▲▼上海副市長華源參訪大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市體育局長王泓翔會後受訪時表示，今天最主要是帶著華源、上海貴賓進行大巨蛋參訪，包含帶他們參觀投手丘、牛棚、選手休息室，同時也到比較高的L4層俯瞰整個大巨蛋球場，讓華源能了解整個大巨蛋的整體環境，而所有與會貴賓對於大巨蛋都表達「非常的震撼」，是個非常現代化的體育館，有很多地方值得他們作參考。

至於上海方回饋為何，對哪些部分較感興趣？王泓翔提及，對方問了很多問題，包含大巨蛋是個兼具運動與娛樂功能的場館，在一開始就有思考多功能規劃，讓上海方覺得非常好，也表達整個營運規劃上，有很多可以值得參考學習的地方。

而未來有無可能就大巨蛋的經驗做交流？王泓翔回應，未來若有機會，當然會做評估。

▲▼上海副市長華源參訪大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

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