滬陸客團何時來？華源笑回謝謝　離台前揮手：歡迎有機會到上海　

記者任以芳／台北報導

台北上海雙城論壇今（17）日順利落幕，上海副市長華源稍早率上海主團順抵達松山機場，進入國際線登機口時，華源主動向台灣媒體揮手致意，親切向大喊，「歡迎有機會到上海來！」台媒也追問，「上海陸客團最快春節前有機會來台灣嗎？」華源再次邊揮手邊微笑回應，「謝謝你們。」

2024台北上海雙城論壇今在晶華酒店舉行開幕式，順利結束上午的主論壇活動後，中午由上海方設答謝宴回請北市府。接著華源一行參訪大巨蛋後，大約在下午4點10分左右抵達松山機場，同樣由台北市副市長林奕華親自送機。

▲ 上海副市長華源離台前主動與媒體揮手致意說「歡迎有機會到上海。」 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

依照北市府安排，華源在機場依舊沒有採訪環節，當他搭乘電梯上松山機場國際線二樓時，看到台灣媒體較遠的採訪區拍攝，突然放慢腳步說，「謝謝大家！辛苦了！歡迎有機會到上海來啊！謝謝。」

華源主動向台媒揮手致意，全程微笑揮手，心情十分愉快。台媒也立刻追問，「市長，上海陸客團最快春節前會來台灣嗎？」「您認為兩岸春暖花開了嗎？」「上海陸客團赴台最快何時推動？」

聽到台媒十分關心上海陸客團下一步推進時間，華源原本沒有回應，而是全程笑而不語，一直揮手致意，聽到台媒追問到最後，他又再次揮手說，「謝謝你們，謝謝！」之後快步入關進入機場安檢區。

▲台媒追問上海陸客團最快春節前有機會來台？華源僅笑回揮手，「謝謝你們。」 （圖／ETtoday攝影中心攝）

本屆雙城論壇好事多磨，除了上海市台辦正副主任以及陸媒團遭「封殺」，其餘上海團成員順利抵台，北市府團隊也盡最大努力誠意安排上海團抵台行程以及維安工作。

由於兩岸觀光旅遊遲遲無法恢復常態化，華源這次參加雙城論也帶來大禮包，致辭時釋出善意表示，「我也誠摯的邀請我們的廣大台北市民，台灣同胞能夠多到上海走一走。希望我們的上海市民能夠多來台灣、台北看一看。」

華源當場宣布利多政策，「為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。我們堅信在兩市政府和市民的共同努力下，雙城論壇一定會取得更多的實實在在的成效，也能夠更多更好的惠及兩市的市民。」

不同於大陸福建省居民到金馬遊，這次陸方釋出善意，上海方面預計將恢復上海陸客團赴台灣旅遊，這也是疫情解封後，第一個大陸城市正式宣佈推動陸客團到台灣旅遊，也讓兩岸旅行業者為之振奮，樂觀其成。

陸委會稍早也表示，「之前陸方文旅部片面限定在福建省，現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？不過，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變。」在去(112)年8月24日公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。