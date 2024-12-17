雙城答謝宴未邀綠議員　游淑慧：上海方答應明年來訪補請一餐

▲台北市議員游淑慧受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

雙城論壇17日登場，上海方趕在離台前，於中午設答謝宴回請北市府；但此次答謝宴僅邀請藍白議員，引發綠營議員不滿。對此，受邀出席的國民黨議員游淑慧說，「上海是今天作東請客的的人，要尊重出錢請客的人」，且過去民進黨對雙城論壇十分抗拒，若真的很想參與雙城論壇，她會幫忙轉達；游還說，上海方也表示，如果民進黨真的樂意接受邀請，明年會再補請民進黨一餐。

針對上海團午宴僅邀請藍白議員一事，游淑慧表示，過去民進黨一直表現對雙城論壇十分的抗拒，去年台北到上海去的時候，議會公開抽籤時，民進黨也是表現出抵制的態度，「我覺得上海方應該是基於互相不讓對方為難，所以沒有做出這樣的邀請」。

「上海是今天作東請客的的人，要尊重出錢請客的人。」游淑慧說，就像過去在台北市政府時去上海，最後一天也會有答謝宴，這名單也是由台北市政府來開，台北市政府不想邀的上海不會邀，「這邀請名單當然會考慮客人的心情，如果不喜歡我的客人，我也不會硬去勉強客人」。

游淑慧表示，今天民進黨表達很想參與雙城論壇，她會幫民進黨表達意願，「等一下一定會跟上海市台辦表達民進黨非常想參與的意願，也希望民進黨可以參與台北市到上海的團」。

游淑慧還說，剛剛在樓上，上海市政府也開玩笑說，如果民進黨真的很樂意接受上海市政府的邀請，上海市政府明年邀請市政府到上海去做訪客，他們會再補請民進黨一餐。

游淑慧認為，這種事就是默契，大家知道過去民進黨對上海態度沒有那麼友善，所以上海的客人也會有一點害怕，怕邀請送出去會不會被打臉，大家也都是來到台北的客人，如果好意要請吃飯還被打臉，民進黨也不太禮貌，上海市政府的心也會有一點受傷，倒不如免去大家的尷尬。

游淑慧說，但如果民進黨表現非常強烈的意願跟熱情想參與的話，她一定會做這樣的轉達，上海非常熱情的表示，明年非常願意作東。