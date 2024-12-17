柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸金

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

鏡週刊今（17日）透露，民眾黨主席柯文哲涉及的京華城弊案，下週即將偵結，北檢將先針對京華城及政治獻金2案起訴柯，週刊還爆料，京華城案是柯收賄的開始，食髓知味後，悄悄執行「屯田計畫」並成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募20億元。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲明顯金權政治的貪腐思維，還好檢廉先行收網，阻止小草、企業被吸金20億元。

黃帝穎表示，鏡週刊爆料「民眾黨主席柯文哲所涉弊案下週偵結，台北地檢署將先針對京華城及侵占政治獻金2案起訴，目前起訴書已完成逾10萬字超過300頁，揭露柯利用政商關係撈錢的傲慢醜態，將依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等4大罪起訴柯，最重可求處無期徒刑」。

黃帝穎表示，鏡週刊還稱「白營人士另爆料，京華城案是柯收賄的開始，2020年他收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，悄悄執行「屯田計畫」並成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募20億元，還打算成立控股及創投公司統整金流，以利收錢並規避《政治獻金法》對政黨資金的監管。

黃帝穎說，幸好檢廉先就柯文哲收賄罪收網，阻止20億元吸金計畫。柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後，發現收錢容易，啟動屯田計畫目標20億元，這是明顯公私不分、金權政治的貪腐思維，還好檢廉京華城弊案先行收網，阻止小草、企業被吸金20億元。

黃帝穎再說，朱亞虎認罪行賄，柯文哲必定收賄重罪起訴定罪。朱亞虎認罪行賄，至少鞏固210萬元前金及1500萬元部分後謝等柯文哲收賄證據，依據近十年法院貪污判決的穩定見解，「行賄被告認罪，收賄被告全判有罪」，柯文哲必定以最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴、定罪！

最後，黃帝穎強調，柯文哲貪污案本週或下週起訴。應曉薇羈押期限在12月28日屆至，京華城弊案全案卷宗數量驚人，如考量中籤合議庭審理被告柯文哲等接押的預留時間，本週偵結起訴應較爲充裕，但如果因撰擬超過300頁的厚重起訴書及龐雜卷證尚需最後確認，週刊報導下週起訴也有可能。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）