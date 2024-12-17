只有藍白！綠議員不滿「未受邀午宴」　蔣萬安：尊重上海方安排

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇於16、17日舉辦，台北市長蔣萬安昨天作東在圓山飯店宴請上海副市長華源等一行人，而華源則於今（17日）中午在君悅飯店回請北市府官員，也透過議會邀請藍白議員與會，這讓綠議員不滿沒受邀。對此，蔣萬安回應，今天午宴是由上海方擔任主人，尊重對方安排。

▲台北市長蔣萬安、上海副市長華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）

華源一行人將於16日中午抵達台灣，晚間出席在圓山飯店的歡迎晚宴，此場由身為台北市長的蔣萬安作東，與會人士除了台北市政府、上海市政府官員外，還有專家學者及產業界人士與會；而華源也依照慣例，17日中午於君悅飯店回請台北市政府，北市府最高層級由副市長林奕華與會，並透過台北市議會邀請民代參加。

但由於此場由上海方作東的君悅午宴，僅只有邀請國民黨、民眾黨的台北市議員到場，獨缺民進黨，民進黨台北市議員顏若芳痛批雙城論壇淪「一言堂的媚中論壇」、民進黨台北市議員陳怡君質疑「濫耗公帑淪政黨交流、國共交流」。民眾黨台北市議員陳宥丞也於16日深夜稱，「可惜今年雙城論壇，北市府畫地自限，藍綠白差別待遇」。

針對民進黨不滿午宴只邀藍白，連民眾黨的陳宥丞也質疑差別待遇？蔣萬安於雙城論壇會後受訪時表示，今天中午的午宴，是由上海方當主人辦的感謝宴，「我們尊重主辦方安排。」