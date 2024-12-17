黃瀞瑩等人遭傳喚！　民眾黨：噤聲發言體系是想製造寒蟬效應？

▲北市議員黃瀞瑩。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為了釐清他在黨內財務運作的決策權限，以及金流分配，今(17日)指揮調查局北機站約談民眾黨立法院黨團主任陳智菡與丈夫許甫，此外，台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱也在此次約談名單之中。對此，民眾黨指出，北檢一手放任名嘴操弄輿論，一手約談民眾黨發言體系，難道是想製造寒蟬效應讓人噤聲嗎？全民都看在眼裡。

指揮調查局北機站今日約談陳智菡、許甫，此外，「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱也均在此次約談名單之中，另外還有木可公司的何璦廷、李婉萱，6人今均以證人身分被約談，預計稍晚移送北檢。

針對黨公職遭約談，台灣民眾黨表示，相關黨公職會善盡公民義務，配合約談。

台灣民眾黨也指出，柯文哲被羈押至今已經超過100天，近4個月以來，特定週刊的「每周連載」，甚至近期約談政論節目來賓等一連串行動，形塑未審先判氛圍，如今羈押期限將至，還要特意在偵查尾聲之際，對本黨發言體系及黨公職人員大規模約談，其動機令人費解，北檢一手放任名嘴操弄輿論，一手約談本黨發言體系，難道是想製造寒蟬效應讓人噤聲嗎？全民都看在眼裡。