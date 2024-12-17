快訊／考委人事同意權出插曲　黃珊珊蓋錯票「急問韓國瑜怎麼辦」

▲考試委員人事同意權案表決。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院正、副院長及七位考試委員人事案延宕多時，立法院今（17日）將進行同意權投票，也是《立院職權行使法》修正後，首次人事案的記名投票。而稍早投票階段，民眾黨立委黃珊珊蓋錯票，原本白營預計封殺被提名人柯麗玲，卻蓋到同意，黃也馬上拿起選票問院長韓國瑜怎麼辦，稍早也發聲明坦言錯誤。總召黃國昌被媒體追問時，則臉色凝重一言不發離開。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，並咨請立法院同意。

今將對人事案進行投票表決，國民黨日前就點名否決周弘憲、曾任國民黨不分區立委的邱文彥，更放話不會全過，稍早黨團大會後則是決議封殺柯麗玲、周弘憲，民眾黨團則是一早召開記者會，會中總召黃國昌就預告，民眾黨團將於待會的院會，針對考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。根據藍白兩黨預告結果，柯麗玲可能出局。

院會開始後，各黨團分別推派翁曉玲、李坤城、麥玉珍擔任投開票監察員，投票時間到上午11點，預計稍後投票結果出爐，而國民黨團全體亮票，原本預計人事案不會出現意外，然而，投票之際卻發生插曲，原本白營要預計封殺柯麗玲，黃珊珊卻在投票時蓋下同意，柯成功多一票，雖應不至影響人事案結果，黃仍立刻詢問韓國瑜該怎麼辦。

黃珊珊稍早也發聲明表示致歉，剛剛進場投票蓋章，因為先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯那一欄。現場她即向院長反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪時聽聞此事，則詫異表示，自己還不知道發生什麼狀況，跟民眾黨決議不同還是其他狀況還不了解，今天清楚記名結果都被公開。至於藍白對人事同意權做出最終判處，希望回歸理性審查，尊重委員的選擇，不同意希望能說明說服大眾理由，專業都兼具應該祝福通過。

而過去曾說票都不會投「有什麼資格當立委」的民眾黨團總召黃國昌，在議場外也有媒體追問此事，黃則是面色凝重不發一語，隨即快步離開。



