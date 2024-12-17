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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／重聚不容易！雙城論壇登場　蔣萬安加強論述「你我負重前行」

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇於17日上午9時在台北市晶華酒店登場，北市府依照慣例，秉持「對等尊嚴善意互惠」原則，派出與上海市副市長華源對等的台北市副市長林奕華致詞，台北市長蔣萬安僅負責結語，將新增「雙城你我負重前行」論述，象徵「今年重新聚首的不容易」，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

此次上海團共計102人訪台，但第一批包括上海台辦主任金梅、9名陸媒記者在內的先遣團，13日被陸委會以「抗議懲獨22條」為由拒絕入境，最終僅有91人順利抵達台北松山機場。而華源一行人16日中午抵達松機後，下午3時左右訪問廣慈博愛園區，晚上則到圓山飯店參加由台北市政府作東的晚宴，與會人士包括雙方市府官員與產業界人士。

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲台北市長蔣萬安16日晚上設宴款待上海市副市長華源一行人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

而17日則為雙城論壇重頭戲，上午9時在晶華酒店舉辦主論壇，今年主論壇定調為「智慧治理，永續未來」，據了解，會先有開幕表演，隨後接續為台北市副市長林奕華致詞、上海市副市長華源致詞，比照2018年前台北市長柯文哲與時任上海市副市長周波來台時，也是由當時的台北市副市長鄧家基致詞，且過程中身為市長的蔣萬安不會先行入場。

北市府此次將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安預計作為簽署MOU的見證者，以及進行結語致詞。據了解，蔣萬安的結語，除了繼續維持去年的「雙城好兩岸好」基調外，還會再新增「雙城你我負重前行」論述，象徵今年重新相聚並不容易。

而主論壇結束後，蔣萬安預計接受媒體訪問，這是蔣萬安「閃到腰」後第一次公開受訪；隨後，雙城論壇將展開3場分論壇「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」、「人文城市分論壇」，蔣萬安也將前往這3個分論壇致意。

另外，華源一行人預計在中午12時到台北市君悅飯店，宴請台北市政府官員及台北市議員，北市府同樣派出副市長林奕華接待，並預計下午3時左右參訪台北大巨蛋，傍晚搭機離台。

▼雙城論壇晚宴結束後，台北市長蔣萬安離開圓山飯店。（圖／記者李毓康攝）

▲▼雙城論壇晚宴結束後，台北市長蔣萬安離開圓山飯店。（圖／記者李毓康攝）

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