LIVE／重聚不容易！雙城論壇登場　蔣萬安加強論述「你我負重前行」

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇於17日上午9時在台北市晶華酒店登場，北市府依照慣例，秉持「對等尊嚴善意互惠」原則，派出與上海市副市長華源對等的台北市副市長林奕華致詞，台北市長蔣萬安僅負責結語，將新增「雙城你我負重前行」論述，象徵「今年重新聚首的不容易」，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

此次上海團共計102人訪台，但第一批包括上海台辦主任金梅、9名陸媒記者在內的先遣團，13日被陸委會以「抗議懲獨22條」為由拒絕入境，最終僅有91人順利抵達台北松山機場。而華源一行人16日中午抵達松機後，下午3時左右訪問廣慈博愛園區，晚上則到圓山飯店參加由台北市政府作東的晚宴，與會人士包括雙方市府官員與產業界人士。

▲台北市長蔣萬安16日晚上設宴款待上海市副市長華源一行人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

而17日則為雙城論壇重頭戲，上午9時在晶華酒店舉辦主論壇，今年主論壇定調為「智慧治理，永續未來」，據了解，會先有開幕表演，隨後接續為台北市副市長林奕華致詞、上海市副市長華源致詞，比照2018年前台北市長柯文哲與時任上海市副市長周波來台時，也是由當時的台北市副市長鄧家基致詞，且過程中身為市長的蔣萬安不會先行入場。

北市府此次將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安預計作為簽署MOU的見證者，以及進行結語致詞。據了解，蔣萬安的結語，除了繼續維持去年的「雙城好兩岸好」基調外，還會再新增「雙城你我負重前行」論述，象徵今年重新相聚並不容易。

而主論壇結束後，蔣萬安預計接受媒體訪問，這是蔣萬安「閃到腰」後第一次公開受訪；隨後，雙城論壇將展開3場分論壇「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」、「人文城市分論壇」，蔣萬安也將前往這3個分論壇致意。

另外，華源一行人預計在中午12時到台北市君悅飯店，宴請台北市政府官員及台北市議員，北市府同樣派出副市長林奕華接待，並預計下午3時左右參訪台北大巨蛋，傍晚搭機離台。

▼雙城論壇晚宴結束後，台北市長蔣萬安離開圓山飯店。（圖／記者李毓康攝）