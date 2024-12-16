蔣萬安晚宴提周杰倫、張惠妹　音樂共鳴超越界限「弭平隔閡」

▲台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安，16日設宴款待上海市副市長華源一行人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇預計17日登場，上海市副市長華源在16日中午抵台，晚上出席由北市府作東在圓山飯店的晚宴。台北市長蔣萬安致詞主題聚焦在藝文，點出日前在家中過世的知名作家瓊瑤、藝人周杰倫和張惠妹，強調音樂凝聚力和共鳴超越地域界限，弭平誤解跟隔閡，「這次能夠相聚，彼此克服許多困難，且不畏風雨」。

華源一行人於16日中午抵達台北，晚上出席位於圓山飯店的歡迎晚宴，由蔣萬安、華源依序致詞，然後互贈禮物。晚宴席開28桌、約300人到場，除了蔣萬安與華源坐在主桌以外，還有台北市議長戴錫欽、台北市副市長林奕華、台北市副市長張溫德、台北市秘書長李泰興，上海方則有上海市副秘書長王為人、上海市交通委黨組主任于福林、上海水務局長史家明、上海衛生健康委員會主任聞大翔，產業界則包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老。

▲圓山飯店晚宴席開28桌，約300人到場，除了台北市政府、上海市政府官員以外，還有包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老到場，以及專家學者與會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔣萬安致詞時表示，雙城論壇從2010年開始舉辦，每年台北、上海輪流主辦，已經走過15年頭，去年特別感謝上海朋友們周到接待，「今年我能在台北再一次和上海朋友們相聚，實在不容易，非常歡迎大家的到來。」

而蔣萬安除了點出已故作家瓊瑤外，還提到上海讓他想起周杰倫的一首歌《上海1943》，唱出老上海懷舊的街坊小巷，台北也一樣，今年正好是台北建城140週年，自己上任之後讓台北大巨蛋完工啟用，而在大巨蛋辦第一場演唱會的歌手正是周杰倫，接下來阿妹即將在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，「明天我們就會帶各位參觀大巨蛋。」

蔣萬安說，台北和上海文化交流，一直在音樂藝術等多個方面領域延續，音樂的凝聚力和共鳴帶來連結人心力量，超越地域界限，弭平了誤解跟隔閡，「無論是台北或上海，我們都是粉絲，雙城你我，負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多的困難，而且不畏風雨。」

【蔣萬安致詞全文如下】

雙城論壇從2010年開始舉辦，每一年，台北、上海輪流主辦，已經走過15個年頭，去年，特別感謝上海的朋友們周到的接待，今年我能在台北，再與上海的朋友們相聚，實在不容易，非常歡迎大家的到來！

特別的時刻，總讓我們想起特別的人。今天讓我想起，對台北、對上海都深具意義的瓊瑤女士。瓊瑤女士在上海就讀小學，在台灣的文壇綻放光芒，她也是在兩岸開放探親之後，第一個赴陸拍攝取景的台灣影視製作人，開啟了兩岸影視合拍的風潮，加深了共同的「文化記憶」。

在《還珠格格》中有一句話「受過傷的心，要用真心來修補」，瓊瑤女士在自傳中也提到「戰爭代表的就是流浪與苦難」這些都提醒我們，交流與和平的重要。

講到上海，也讓我想起周杰倫的一首歌──《上海1943》，唱出老上海懷舊的街坊小巷。台北也一樣，今年正好是台北建城140週年，我上任之後讓台北大巨蛋完工啟用，在這裡辦的第一場演唱會的歌手，正是周杰倫！接下來，阿妹也即將在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，明天我們就會帶各位參觀大巨蛋。

台北和上海的文化交流，一直在音樂、藝術等多個領域延續，音樂的凝聚力和共鳴，帶來連結人心的力量，超越了地域的界限，弭平了誤解與隔閡，無論是台北或是上海，我們都是粉絲。

雙城你我，負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多的困難，而且無畏風雨。再次的歡迎大家來到台北，我們也祝福這次的論壇成果豐碩，同時一起為「雙城好、兩岸好」，繼續努力，謝謝大家！