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蔣萬安贈瓷盤「雙城好兩岸好」　上海回贈瓷瓶寓「兩市人民心手相連」

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲台北上海雙城論壇晚宴今登場，東道主台北市長蔣萬安、上海市副市長華源互贈禮物。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇將在明天登場，台北市今（16日）特別在圓山飯店設宴招待上海市訪團。在餐宴開始前，兩市代表也先互贈紀念品，台北市長蔣萬安送出「台北大巨蛋瓷盤」，外盒還寫上「雙城好　兩岸好」的字樣；上海市副市長華源則致贈藝術瓷瓶「春滿人間」，同時也寓意兩市人民心手相連，共同繁榮的美好願景。

本次晚宴席開28桌、約300人到場，除了蔣萬安與華源坐在主桌以外，還有台北市議長戴錫欽、台北市副市長林奕華、台北市副市長張溫德、台北市秘書長李泰興，上海方則有上海市副秘書長王為人、上海市交通委黨組主任于福林、上海水務局長史家明、上海衛生健康委員會主任聞大翔，產業界則包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老。

為了紀念台北市海雙城多年友好的友誼，蔣萬安特別準備了「台北大巨蛋瓷盤」，為了慶祝台北大巨蛋啟用特別製造的紀念瓷盤，象徵台北運動場邁向了新的里程碑，也說明台北市政府將打造台北成為運動之都、健康之都的決心。盒子上頭還有「雙城好　兩岸好」的字樣。

至於上海方則致贈藝術瓷瓶「春滿人間」，瓷瓶將上海的現代都會風貌，以及上海市的市花白玉蘭的傳統韻味完美融合，不僅展現上海城市文化發展的獨特魅力，同時也象徵上海與台北之間的深厚友誼，緊密的合作。同時也寓意兩市人民心手相連，共同繁榮的美好願景。

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲上海回贈「春滿人間」藝術瓷瓶，寓意「兩市人民心手相連」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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