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華源晚宴致詞謝台北、蔣萬安：雙城論壇是兩岸和平發展的好事！

記者蔡紹堅／台北報導

「雙城論壇」將於17日登場，上海副市長華源16日晚間在圓山飯店接受台北市長蔣萬安宴請。華源在致詞時表示，雙城論壇從2010年開始，已經連續舉辦了14屆，明天又一次的雙城論壇將如期舉辦，這是兩市交流合作的盛事，也是兩岸和平發展融合的好事。

華源提到，今晚的圓山大飯店華燈璀璨、盛友如雲，他很高興能與各位新老朋友相聚在美麗的寶島台灣，「在此代表上海市人民政府對台北市政府的盛情邀請和周到安排表示最衷心的感謝，對蔣萬安市長和各界同仁為雙城論壇的辛勤付出表示最誠摯的謝意，同時，也藉此機會轉達全體上海市民對台北市民的美好祝願。」

▼上海副市長華源在晚宴上致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

華源指出，「台北之約，如願成行」，一下飛機，他們就看到了市容的整潔優美，體會到了城市的生機活力，感受到了同胞們的親切熱情，「特別是今天下午，我們參訪了廣慈博愛園區，體會到台北市政府對基層社區治理的用心用力，給予了老年人、嬰幼兒、殘疾人士等最需要關心群體的關愛關懷，這也反映出我們尊老愛幼的中華傳統美德，台灣社會這些創新實踐，也值得我們上海學習借鑒。」

華源說，「親情越走越親，朋友越走越近」，多年來，在雙城論壇的因緣下，兩市的交往日益密切，經貿的合作深入開展，人文交流亮點紛呈，民生福祉持續提升，有越來越多的台北市民走進上海、了解上海，也有越來越多的台北青年留在了上海，與上海的青年攜手追夢，「這些豐碩的成果取得，是得益於上海、台北兩市的同心而行，得益於雙城論壇的有力推動，也得益於各界同仁的堅持不懈。」

▼台北市長蔣萬安在晚宴上致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

華源強調，雙城論壇從2010年開始，已經連續舉辦了14屆，凝聚了上海和台北共同的美好經歷和結下的豐碩果實，明天又一次的雙城論壇又將如期舉辦，這是兩市交流合作的盛事，也是兩岸和平發展融合的好事，兩市各界菁英將再度聚首，圍繞「智慧治理、永續未來」這個主題共謀兩市合作共贏大計。

華源還說，「我們相信在兩市政府的共同努力下，在雙城論壇工作機制的帶動下，上海與台北的交流互鑒會越來越深入，合作領域也會越來越寬廣，也將會進一步提高兩市城市治理的效能，不斷實現更高質量的城市發展，最終，也能夠更好服務於這兩座城市的人民群眾。」

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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雙城論壇蔣萬安華源上海副市長

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